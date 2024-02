Neumannová závodí na 800 metrů, ale zloděje nedoběhla. Až po týdnu ho chytla policie

Policie dopadla zloděje, který týden před tím okradl Lucii Neumannovou, nadějnou atletku a dceru slavné běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové. Během tréninku jí sebral veškeré doklady i peněženku. Osudným se mu stalo, že platil Lucčinou platební kartou, díky tomu ho policie po týdnu zadržela.

Neumannová o nepříjemném zážitku informovala na svém Instagramu. "Já fakt nevím, kde mám začít. Neuvěříte, co se mi stalo," popisovala svým sledujícím. K události došlo v tréninkovém areálu pražského Olympu, kam se drzý lapka den po krádeži vrátil a Lucie ho poznala. Podezřelého začala pronásledovat, ale on jí dokázal utéct. "Já prostě trénuji každý den a pak mi uteče tenhle člověk," řekla zdrcená atletka, jejíž doménou je běh na 800 metrů.

Pro Krimi zprávy na CNN Prima News pak dodala: "Dostala jsem za to hate, že mi dokázal utéct, ale na vytrvalost bych ho doběhla."

To, že policie pachatele zadržela, Neumannovou potěšilo. "Jsem strašně ráda, že se to vyřešilo, protože neokradl jenom mě, ale i mé kamarády. Když jsem to sdílela na sociálních sítích, dostávalo se ke mně více atletů," řekla atletka.