"Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladé slečny," říká Žilková o manželovi

"Byl to pro mě šok. Po krásných společných Vánocích a dovolené, ze které jsem se s dcerou před týdnem vrátila, to byla zcela nečekaná zpráva," tak okomentovala Veronika Žilková zprávu o konci svého manželství pro Blesk. To, že je mezi nimi konec, jí prý Martin Stropnický napsal e-mailem.

Herečka naznačila, že by důvodem rozchodu mohla být jiná žena. "Dostala jsem e-mail, že mě už nemiluje a jeho případný nový vztah je jen důsledek. Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám," uvedla Žilková s tím, že se Stropnický těžce smiřoval s přibývajícími léty. "Herci jsou víc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením," prohlásila.

Mimo to herečka dodala, že na rozdíl od ní měla jejich společná dcera Kordula podezření už dříve. "V letadle cestou z Dubaje, kam nás pozval, řekla, že to byl tak hezký týden, že má až pocit, že se s námi táta loučí. Že to byla rozvodová dovolená."

Podle svých slov teď Žilková zažívá pocity zrady a taky strach, co s ní a dcerou bude. "Zradil všechny děti i vnoučata. Vzhlížela jsem k němu jako k představiteli čestnosti a charakteru. Měla jsem slepé oči lásky," dodala. Kvůli manželovi, jenž v roce 2018 nastoupil jako velvyslanec do Izraele, se vzdala veškeré své práce a dva roky tam s ním žila. Domů se vrátila až v roce 2020, aby se mohla postarat o nemocnou maminku. V současné době je Žilková v důchodu. A protože mají se Stropnickým oddělené jmění, má strach, aby dokázala sebe i dceru uživit.

Martin Stropnický se k rozchodu s Žilkovou veřejně nevyjádřil.