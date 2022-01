Modelka Grahamová zveřejnila fotografii krátce před porodem. Má na sobě jen svetr

Ashley Grahamová je jednou z nejznámějších plus size modelek, která už několik let propaguje tzv. bodypositivitu, neboli zdravý vztah ke svému tělu. Na svém instagramovém účtu prezentuje, jak vypadá těhotná žena několik dní po termínu porodu. Dvojčata, která modelka čeká, by měla přivést na svět každým dnem.

"Prodloužený pobyt", napsala Grahamová ke svému poslednímu instagramovému příspěvku, na němž pózuje pouze v zeleném svetru a jímž naráží na to, že o několik dnů překročila stanovený termín porodu. Ten měla před více než pěti dny a na svých sociálních sítích na něj tehdy upozornila fotografií v posteli s odhaleným břichem a popiskem: "Dnes máme termín! Je to ale jen návrh, děti se vždy narodí na své narozeniny."

Čtyřiatřicetiletá modelka je už matkou syna Isaaca, který se narodil 18. ledna 2020. I během svého prvního těhotenství a v začátcích mateřství na sociálních sítích publikovala fotografie ukazující toto období bez jakýchkoliv úprav. Neváhala ukázat například strie, kojení či odsávání mléka.

Tvář časopisu The Sports Illustrated Swimsuit Issue své druhé těhotenství oznámila v červenci minulého roku. O dva měsíce později prozradila, že čeká dvojčata - chlapce. Otcem dětí je její manžel, filmař Justin Ervin, za kterého se provdala v roce 2010.

Mohlo by vás zajímat: Muž si na den zkusil těhotenství. Nevstal ani z postele (23. 8. 2021)