Arturova chůva Golda se mu už jedenáct let neozvala. Čeká, že to udělá on

V úterý uplynulo deset let od smrti zpěvačky Ivety Bartošové. S její osobou je velmi těsně spjatá také Zlata Dvořáková, které nikdo neřekne jinak než Golda. Ta byla její hospodyní a také vychovávala jediného syna Bartošové Artura. A přestože to byla právě ona, kdo ho učil číst, psát a počítat a také sledoval jeho první kroky, dnes už se v jeho životě nepohybuje. "Bolí to, ale snažím se to pochopit. Artur si musel prožít obrovské trauma a možná ho řeší tak, že nechce mít vůbec nic společného s lidmi, kteří by mu připomínali mámu," řekla Dvořáková pro Aha!.

Svěřila se také s tím, že naposledy oba dva viděla rok před smrtí slavné zpěvačky. "A za tohle jsem moc vděčná Josefu Rychtářovi. Najednou mi zavolal, že by Iveta se mnou ráda narovnala vztahy, trochu jsme se předtím nepohodly, a že pro mě pošle svého syna. Když jsem přijela do Uhříněvsi, byla tam Iveta i Artur, který jinak bydlel už u Ládi," popsala Dvořáková, jak vypadalo jejich poslední setkání. "Artur mi padl kolem krku a ptal se mě - pamatuješ si, s čím jsem si, když jsem byl malý, hrál? Řekni mi to, prosím… Máma říkala, že tohle víš nejlépe ty," přiblížila emotivní okamžik. Od té doby ale nejsou s Arturem v kontaktu.

O tom, že by ho kontaktovala, přemýšlela v době, kdy jeho otce Ladislava Štaidla hospitalizovali v nemocnici. Nakonec to ale neudělala a čeká, že si k ní mladý muž najde cestu sám. "A když Láďa zemřel, měla jsem sto chutí Artura obejmout, polaskat. Ale opět jsem mu ani nenapsala. Právě proto, že mu nevidím do hlavičky… To nechávám na něm - když se ozve, budu šťastná… A pokud se objeví, otevřu mu láskyplně náruč!" vzkazuje svému bývalému svěřenci Dvořáková.