"Řeším si tyhle věci o samotě," říká o vzpomínkách na matku Artur Štaidl

"Já to mám nastavené ve svojí hlavě poměrně už dost dlouho tím způsobem, že si tyhlety věci řeším o samotě ve svém soukromí. Nesnažím se to dávat nějak moc najevo," říká Artur Štaidl, jediný syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla s tím, že pozornost, která je na něj upřená díky rodičům, mu nedělá úplně dobře. "Vlastně i letos jsem na výročí její smrti odjel mimo republiku, abych se tomu všemu vyhnul a měl klid," prozradil pro Český rozhlas.

To ale neznamená, že by to měl fanouškům své matky za zlé. "Jsem samozřejmě hrozně rád za maminku, jsem strašně rád za fanoušky, které má, ale je to taková další věc, na kterou si člověk musí po nějaké době zvyknout. Přece jenom mě poznávají lidi na ulici, baví se se mnou a je pravda, že ze začátku to ne vždycky bylo příjemný," myslí si mladý muž, který se sám nějakou dobu věnoval hudbě. Toto profesní směřování už ale opustil.

S odkazem své matky žije stále, přiznává však, že lidí, kteří by jeho matku zažili, už ve svém okolí moc nemá. "Mám vlastně už jenom, myslím, jednoho kamaráda, se kterým se aktivně bavím, který měl možnost moji mamku ještě poznat. A říkal, že byl hrozně nervózní, když měl jít k nám, a doteďka mi stále připomíná, že to byla nejhodnější ženská, kterou poznal, a že jak byl nervózní, tak to bylo vlastně strašně zbytečný," zavzpomínal Štaidl, který se sám podílel na vzniku seriálu o životě své maminky. Podle jeho slov měl ke schválení scénář, ale nikde tam neobjevil nic, co by chtěl změnit.