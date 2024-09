Arnold Schwarzenegger se po Praze proháněl na kole. Čeká ho tu natáčení

Fanoušci akčních filmů mohou slavit. Do Prahy pracovně zavítala jedna z největších legend v oboru, Arnold Schwarzenegger. Ten do hlavního města přijel pracovně, a sice natáčet druhou řadu seriálů Fubar, který uvede platforma Netflix. V sérii hraje stárnoucího agenta CIA, kterého ale okolnosti donutí vrátit se do služby.

Do Prahy Schwarzenegger přiletěl už v sobotu a předtím, než mu začne pracovní kolotoč, si užil večeři s kolegy, na které nechyběla ani nová posila seriálu, herečka Carrie-Anne Mossová, známá ze série Matrix, a také vyjížďku na kole. Při té ho na Smíchově zachytili všímaví fanoušci. Jejich pozornosti neunikl ani fakt, že bývalý kalifornský guvernér se na cestu vybavil kompresními podkolenkami. Ty zajišťují lepší krevní oběh.

Schwarzenegger má dlouhodobě problémy se srdcem. Má za sebou již tři operace a začátkem letošního roku mu lékaři voperovali kardiostimulátor.