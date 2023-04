Arnold Schwarzenegger měl dost nečinnosti úřadů a s lopatou vyrazil do ulic

Pomalé jednání radnice vadilo herci a bývalému politikovi Arnoldovi Schwarzeneggerovi. Rozhodla se proto vzít situaci do vlastních rukou. A to doslova. Spolu s přítelem se pustil do opravy díry na silnici, na kterou si řidiči dlouho stěžovali.