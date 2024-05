"Nikdo normální by to neřekl," reaguje Slováčková na slova Novotného o její rakovině

Asi jen málokdo nezaznamenal slova Pavla Novotného, který prohlásil, že "Felixi Slováčkovi zemře dcera" a že v boji s rakovinou "nemá žádnou šanci". Otec zpěvačky Anny Slováčkové, saxofonista Felix Slováček, proto zvažuje, že na Novotného podá trestní oznámení. S odstupem času se k výrokům vyjádřila sama Slováčková, která v současnosti už podruhé bojuje s rakovinou.

"Nechci zbytečně dávat energii někam, kam ji absolutně nemusím dávat, čili lidem, kteří jsou podobně nastaveni, jako je tento muž nebo spíš kluk," řekla Slováčková pro eXtra.cz s tím, že víc než o ni samotnou jí jde o to, jaký měla Novotného slova dopad na ostatní lidi.

"Jediné, co mě na tom trápí, je to, že to víc než mně ublížilo spoustě lidem kolem mě a i dalším onkologicky nemocným pacientům, kteří po tomto svoji diagnózu budou srovnávat s touto prognózou. To mě na tom trápilo nejvíc. Normální člověk by něco takového asi neřekl, a jestli ano, tak je to společnost, ve které se já už nechci vyskytovat," dodala zpěvačka, která v současnosti bojuje s nádorem na plicích. Před několika lety dokázala porazit rakovinu prsu.

Její fanoušci jí vyjadřují podporu nejen na koncertech, ale také na jejím profilu na Instagramu, kde se rozhodla svou cestu k uzdravení sdílet. "Já jsem za každou podporu vděčná, ale tuto kauzu chci obejít obloukem a nevracet se k ní," uzavřela své vyjádření k nepříjemné situaci.