Slováček chce dostat Novotného kvůli útoku na dceru do vězení

Hrozba vězení se opět vznáší nad kontroverzním politikem Pavlem Novotným, který je momentálně v podmínce. Trestní oznámení, které se chystá podat Felix Slováček, by ho tak v případě, že uspěje, mohlo poslat za mříže. O co jde?

Novotný se obul do Slováčka kvůli jeho účasti na předvolební akci koalice Stačilo!, spojené s KSČM. Do své kritiky ale zatáhl i jeho nemocnou dceru Annu Slováčkovou, která momentálně už podruhé bojuje s rakovinou. "Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal," napsal na sociální síti X. Svůj příspěvek ale později smazal. "Tak já se tedy omlouvám za zcela nevhodný tweet týkající se rodiny Slováčkovy (Slováček s Patrasovou prostě, neumím to skloňovat). A jděte na týden do pr*ele. Omlouvám se upřímně a nesmírně svého tweetu lituji," doplnil později.

Pro mnohé to ale bylo naprosté překročení všech hranic. Celou situací je velmi pobouřen i sám Slováček. "Normální člověk by něco takového nikdy neřekl. Takhle nějak bych to shrnul, jinak bych se sprostým slovům asi nevyhnul," řekl hudebník, který se momentálně nachází na Maltě. "Petra Novotného je mi líto, že má syna, který je takové prase. Mnoho lidí mi píše podpůrné zprávy, Aničce taky… Více už to komentovat nechceme," vzkázal k celé kauze minulý týden.

Jenže aktuálně se do případu vložil Ondřej Dostál, politik, který dříve působil s Piráty a nyní kandiduje právě za koalici Stačilo!. Ten by rád pohnal Novotného k soudu kvůli kyberšikaně. Chce využít právě Novotného podmínečného odsouzení. "Jak je ale zjevné, toto varování nesplnilo svůj účel a je zde důvod k přeměně trestu na nepodmíněný. Laicky řečeno, aby šel Novotný natvrdo do basy. I toto by nyní měly vyhodnotit orgány činné v trestním řízení," oznámil Dostál. "Já s tím souhlasím, prostě tohle mu nemůže jen tak projít," řekl k tomu Aha! rozčílený Slováček.