Anna Slováčková už rok zápasí s rakovinou. "Prospané, probulené dny," bilancuje

Zpěvačka a herečka Anna Slováčková se potýká se zákeřnou nemocí ve svých děvětadvaceti letech už podruhé. Tentokrát už rok zápasí s rakovinou plic, a jelikož je říjen měsícem boje proti rakovině prsu, kterou se jí podařilo dříve překonat, rozhodla se s bilancí svého posledního roku podělit i se svými sledujícími.

"Většina z vás mě tu sleduje hlavně proto, že se s touhle mrchou taky potýkám a snažím se vám do hlavy vštěpovat, že čas je při tomhle onemocnění dost klíčová záležitost, a tak bychom prevenci, samovyšetření a pravidelné kontroly lékaře neměli za žádnou cenu podceňovat," napsala Slováčková a dodala: "Když se vám na sobě něco nezdá, je lepší strávit jeden den u doktora, než tam pak mít druhý domov."

Náročné dny

Pro zpěvačku to byla příležitost ohlédnout se a zhodnotit svůj poslední rok, který byl hodně náročný. "Je to rok, co jsem nastoupila znovu na léčbu. Rok, co chodím pořád a stále pravidelně na chemošky. Náročný, únavný. S často prospanými, probulenými, bolavými dny." Přiznala, že kvůli alergickým reakcím na léčbu byla často i pracovně omezená, ale do divadelních představení se dovedla ponořit natolik, že na svá trápení zapomněla.

Dny plné radosti

Obdivuhodné je, že se zpěvačka dovede na svůj náročný rok dívat i z pozitivní stránky: "Byl taky naplněný tolika radosti. Lidmi, který tak moc miluju. Viděla jsem za jeden rok víc míst než za celý život. Zpívala na tak krásných koncertech a akcích. Vlastně mám pocit, že jsem dokázala za ten rok žít víc, než kdy jindy… a za to jsem šťastná."