Anna Slováčková se bojí chodit v noci sama domů. "Jsem podělaná až za ušima."

"Když mám jít v noci domů sama, jsem podělaná až za ušima. Nejvíc peněz v životě jsem podle mě utratila za taxi, protože i když jde o krátkou vzdálenost, raději se nechám odvézt, než abych poslouchala oplzlé kecy podivných týpků anebo byla vyděšená, kde mě kdo přepadne. Co já bych proti tomu chlapovi zmohla? Nic, asi jako téměř každá ženská," prohlásila otevřeně Anna Slováčková. Dodala také, že se snaží počítat i s variantou, že na nějaký konflikt dojde.

"Mám pepřák i oslnivou svítilnu, ale stejně se bojím, protože bych v tu chvíli asi byla v takovém šoku, že bych to ještě stříkla do oka sama sobě," zapochybovala pro Blesk dcera Dagmar Patrasové o svých schopnostech se aktivně bránit. A právě to ji prý přivedlo na myšlenku, že by se vydala na nějaký kurz sebeobrany.

"Přemýšlela jsem o tom, že bych něco takového zkusila, abych byla klidnější. U nějakého přepadení by bylo náročné zapojit mozek a udělat naučený chvat. Asi by člověk musel kurz absolvovat vícekrát, aby si to zautomatizoval."

Pro Slováčkovou je strach z možného napadení jedním z důvodů, proč se vyhýbá konzumaci alkoholu. Když už si prý dopřeje skleničku, je to pouze ve společnosti lidí, kterým důvěřuje, a ví, že by se o ni za každých okolností postarali.