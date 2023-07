Anna Slováčková přiznala přítele. Teď se bojí, že dostane kopačky

Dovolenou v chorvatské Istrii trávila zpěvačka i se svou láskou, jak přiznala pro Super.cz. "A to jsem udělala chybu. Protože mi došlo, že když to někam řeknu, tak se za měsíc rozejdeme. Vždycky to tím zakřiknu," svěřila se zpěvačka se svými obavami.

Anna Slováčková je na informace ze svého soukromí extrémně skoupá. I tak o její rodině často bulvární časopisy píší. Podle informací Extra.cz dokonce měla svému otci zakázat mluvit veřejně o rodinných záležitostech. "Já už si nepamatuji, kdy jsem mu zase něco zakazovala, ale je to možné," řekla zpěvačka, které není veřejné propírání jejího soukromí vůbec příjemné. Na druhou stranu uznává: "Vím, že do jisté míry si za to může moje rodina sama. Takže nemůžu mít více námitek."

Se svým otcem Felixem Slováčkem se chystá v nejbližších dnech na dovolenou do Egypta. To, zda s nimi pojede i její přítel, neprozradila. "Zatím ho tedy mám, ale opravdu, když jsem někde řekla, že mám vztah, byl do měsíce zákonitě konec. Nazdar, šlus, kopačky," dodala zpěvačka.