Anna Slováčková odtajnila identitu svého partnera

Už skoro rok svádí zpěvačka Anna Slováčková svůj druhý boj se zákeřnou rakovinou. A ještě o něco déle je šťastná s partnerem, jehož identitu si dlouho nechávala jen pro svoje nejbližší. Je jím baskytarista z její kapely Matěj Růžička.

"Můj přítel je podle mě seslaný z nebe, je to neskutečně vtipný člověk, stejně vtipný jako ten náš pes, jsem za něj strašně šťastná a fakt platí pravidlo - v nouzi poznáš přítele," nešetří chválou na adresu svého partnera Slováčková. Je si dobře vědoma, že její nemoc je pro vztah velkou zkouškou.

"Jsem ráda, že jsme to spolu vydrželi za těch hezkých chvil, kdy jsem byla 'napřesdržku', do tady těch náročných chvil, zvládá to úžasně. Je to muzikant, je to strašně chytrej člověk, není to výrazný člověk v showbyznysu. Už roky spolu pracujeme," říká zpěvačka, jež se po boku své lásky veřejně pohybovala, aniž by vzbudili podezření.

"Pro spoustu lidí to nebude překvapení, protože ho roky vidí po mém boku. My jsme totiž byli dlouho nejlepší kamarádi, ale pak přeskočila jiskra," popsala, jak před rokem a půl začala jejich láska.