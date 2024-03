Zpěvačka Anna K. konečně chystá svatbu. S partnerem jsou spolu 25 let

Svoje soukromé plány prozradila Lucianna Krecarová, která je na české scéně známá jako Anna K., v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. "Já se asi vdám. Říkala jsem, že když to nestihnu do šedesáti, tak už na to peču. Až přijdu domů, tak mu řeknu, že jsi říkal, že se mám vdát. Přijdeš na svatbu?" rýpla si do moderátora, který se jí na vztah s hudebníkem Tomášem Varteckým ptal.

Dvojice je spolu už 25 let a žádost o ruku proběhla už několikrát. Na svatbu ale zatím nikdy nedošlo. "Dostala jsem nějaký prsteny. Jestli tedy myslíš tu strunu od kytary, kterou smotal…" vtipkovala zpěvačka, která s partnerem dokázala překonat i těžké období, kdy dvakrát bojovala s zákeřnou rakovinou.

"A taky jsem dostala podložku od pantu od dveří. Přišla jsem v nějakých šatech, on poklekl a řekl mi, že bych si ho v těchhle šatech mohla vzít. Říkala jsem, že nemá prsten, tak vysadil dveře a dal mi tu podložku. Tak jsem ji chvilku i nosila," dodala Anna K. Nakonec se ale dočkala zásnubního prstenu podle svých představ. Vartecký svou další žádost zpečetil prstenem od slavné klenotnické značky Cartier.