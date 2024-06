"Pokud si to můžete dovolit, tak to doporučuju," říká Aneta Vignerová o psychoterapii

Oblast duševního zdraví přestává být mezi lidmi tabu a to velmi vítá i bývalá Miss Aneta Vignerová. Sama služby psycholožky využívá dlouhodobě. Asi nejvíc jí pomohla v okamžiku, kdy se veřejně probírala nevěra jejího partnera, scenáristy Petra Kolečka, se kterým má společného syna Jiříka.

"Psycholožku jsem měla i předtím. Neměla jsem ji jen kvůli krizi s Peťou. Je dobré si udržet dobrý stav, je to dobré pro tělo i duši. Je to podle mě běžná věc. Není to úplně dostupné. Pokud si to může člověk dovolit, moc to doporučuji," řekla Vignerová pro Super.cz s tím, že je velmi důležité si s terapeutem či terapeutkou takzvaně "sednout", což se jí naštěstí podařilo, a tak k ní může být naprosto otevřená. Což je jednou ze základních podmínek úspěchu.

K milostnému trojúhelníku, který tvořili ještě s herečkou Denisou Nesvačilovou, se Vignerová velmi dlouhou dobu nevyjadřovala. Nyní už má ale vše zpracované a nemá problém o těžkém období mluvit. "Byla to mediální smršť, zaslouží si to k tomu něco říct. Hodně žen mi psalo, chtělo to zpětnou vazbu. Trvalo mi to nějakou dobu, nebylo to hned, ale řekla jsem, jak to bylo těžké, a je třeba jít dál. Ne každý zádrhel musí být rovnou prohra," dodala nakonec. Dobře si prý také uvědomuje, že nikdo neví, co přinese budoucnost, momentálně je ale spokojená.