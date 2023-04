"Nám to smysl dává," říká Petr Kolečko o svatbě s Anetou Vignerovou

O vztazích scenáristy Petra Kolečka s Anetou Vignerovou a Denisou Nesvačilovou se toho v poslední době napsalo hodně. On sám se ale až doposud k ničemu nevyjadřoval. Výjimku udělal v pořadu Show Jana Krause. "Nebudeme si z toho dělat srandu. Člověk prostě prochází nějak životem a dělá některá rozhodnutí, která jsou někdy iracionální, někdy trošku divočejší, někdy zasáhnou emoce," přiznal Kolečko s tím, že teď prožil opravdu náročné období.

"Já myslím, že to snad dopadlo dobře nadobro," prohlásil scenárista, který se nakonec od milenky Denisy Nesvačilové vrátil zpět k matce svého syna Anetě Vignerové. S ní se v utajení před pár týdny také oženil. Jeho tvrzení, že už se jedná o návrat definitivní, ale moderátor Jan Kraus nemohl uvěřit.

"Myslíte celý duben, teda?" neodpustil si drobné rýpnutí. "Myslím, že třeba i víc dubnů," odpověděl Kolečko. Řeč přišla i na veselku s Vignerovou, která se udála jen pár dní poté, co do společnosti vyrazil s Nesvačilovou.

"Přestože v tom někdo nespatřuje logiku, tak nám to smysl dává," řekl ke svému sňatku Kolečko. Veřejnost podle něho nezná celou pravdu o tom, co se mezi ním a partnerkami událo. "Já tady nebudu mluvit za svoji ženu nebo za někoho jiného. Byla by velká lež tvrdit, že jsem se nedopustil nějakých omylů," dodal kajícně a potvrdil, že jeho vztah se zrzavou herečkou už opravdu skončil. "Ano, bylo by divný, kdyby ne, takže ano."