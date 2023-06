Aneta Vignerová prozradila, proč se nevdávala ve svatebních šatech, ale v kalhotách

Od překvapující svatby scenáristy Petra Kolečka s modelkou Anetou Vignerovou uběhly už tři měsíce. Sňatek se uskutečnil na Staroměstské radnici a důvodem, proč byl pro mnohé tak překvapující, byl dlouhotrvající milostný trojúhelník, který uzavírala herečka Denisa Nesvačilová. Pouze deset dní před svatbou se totiž na veřejnosti s Kolečkem objevovala ona. Všeobecně se tedy předpokládalo, že u oltáře se scenáristou bude stát Nesvačilová.

Nevěstou se ovšem nakonec stala Aneta Vignerová, která s Kolečkem má i syna Jiříka. V rozhovoru pro Blesk se teď svěřila s detaily ze svatebního dne a prozradila, že zcela naplnil její představy.

"Že to bylo takhle narychlo, je jen naše věc. A chceme si to nechat pro sebe, protože není namístě vytvářet další zla, spekulace nebo blbiny, už toho bylo dost. Každý z nás si zaslouží trochu toho klidu," povzdechla si modelka s tím, že po velkolepé svatbě nikdy netoužila.

"Já jsem vlastně ráda, že to bylo takhle rychlé, protože si na nějaké honosnosti díky své práci už nepotrpím. V duchu jsem si vždycky přála mít svatbu s partnerem jen pro sebe a skočit na radnici. A ono se to splnilo, aniž by člověk nějak očekával, chtěl, ty věci prostě nějak plynou v životě," pochvalovala si dál.

Její jméno teď oficiálně zní Aneta Kolečko Vignerová. "Mám ráda i své dívčí příjmení, tak jsme se na tom takhle s Péťou domluvili, přišlo mu to fajn a vtipný," konstatovala s tím, že pod svým původním jménem bude nadále vystupovat i na veřejnosti.

Bez svatebních šatů se ve svůj velký den radši obešla - důvodem byla vlastně pověrčivost. "Právě že jsem spoustu svatebních šatů během své kariéry vynesla a říká se, že když žena svatební šaty vynese před svatbou, tak to přináší smůlu, a tak si myslím, že by to možná přineslo smůlu. Takže jsem měla jasno, že se vdám v kalhotovém kostýmu," uzavřela to Vignerová.