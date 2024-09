Andrea Verešová dceři do milostného života nemluví

Přestože na to podle mnohých nevypadá, je Andrea Verešová maminkou dvou dospívajících dětí. Šestnáctiletá dcera Vanessa je nadějnou snowboardistkou, i když její kariéru letos přerušilo komplikované zranění a následná nutná operace. Podle Verešová je všechno zlé pro něco dobré a dcera tak má alespoň čas věnovat se studiu.

"Teď je školou povinná, užívá si to stejně jako ostatní studenti, ale už vidím, že se to v ní začíná ozývat. Už pokukuje, zda by nemohla jít někam na trénink a kdy začne závodit, protože ji za dva roky čeká skutečná dospělá olympiáda. Chtěla by se jí zúčastnit, ale nejdůležitější je zdraví. Uvidíme, zda pánbůh dá, bude fit a bude moci naplno trénovat," říká Verešová o dceři, která letos přivezla stříbrnou medaili z olympijských závodů pro mladé, které se konaly v jihokorejském Kangwonu.

Kromě školy a sportu už ale mladá slečna pochopitelně pokukuje po klucích. "Zatím vážnou známost nemá. V těchto věcech se úplně neradí, něco mi občas řekne, ale do těchto intimních věcí já nezasahuji a nechávám to na ní. Když to přijde a bude se chtít svěřit, tak jsem samozřejmě jako maminka připravená," tvrdí modelka s tím, že žádného partnera by svým dětem nikdy nerozmlouvala a jejich výběr bude respektovat. "Já říkám, že hlas srdce je strašně silný a nejdůležitější. Budu jen doufat, že si najde někoho, kdo ji bude skutečně milovat a bude s ním šťastná. Nebudu jí do toho mluvit."