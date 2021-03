Geislerová i Trojan jsou rekordmany. Uhádnete, kdo další má více než jednu sošku lva?

Karel Roden byl na Českého lva nominován celkem patnáctkrát, sošky ale získal pouze dvě. To Ivan Trojan jich má doma zatím šest a letos může získat další. Nejúspěšnější českou herečkou co do počtu Českých lvů je zatím Anna Geislerová, která jich získala pět. Letos by mohla přidat šestou za roli Olgy Havlové.

Šanci na další ocenění České filmové a televizní akademie mají letos také Kryštof Hádek nebo Petra Špalková, oba přitom již dva České lvy doma mají. Po třech soškách mají také například Jan Budař či Zuzana Bydžovská.

Podívejte se, kdo další si připsal na konto více než jedno vítězství v Českých lvech.