Amber Heardová obviňuje Johnnyho Deppa z ovlivňování poroty

Na výsledku soudního procesu má podle ní zásluhu právě Depp, který dokázal ovlivnit porotu. "Seděli na těch místech a vyslechli si více než tři týdny nepřetržitého neúnavného svědectví placených zaměstnanců a ke konci procesu i náhodných svědků," pronesla Heardová s tím, že se na žádného ze sedmičlenné poroty nezlobí. "Nevyčítám jim to, vlastně je chápu. Je to oblíbená postava a lidé mají pocit, že ji znají. Je to fantastický herec."

Moderátorka pořadu Savannah Guthrieová ale Heardové oponovala. "Porota se podívala na důkazy, které jste předložila, vyslechla si vaši výpověď a nevěřila vám, myslela si, že lžete," pronesla směrem k herečce. Ta ale dál trvala na svém. "Znovu opakuji, jak by mohli po třech a půl týdnech poslouchání výpovědí o tom, jak jsem nedůvěryhodná osoba, věřit jedinému slovu, které mi vyšlo z úst."

Amber Heardová se během rozhovoru vyjádřila i k tomu, co se v průběhu procesu dělo na sociálních sítích. Tam totiž Johnny Depp na rozdíl od ní získal obrovskou podporu a Heardová i u soudu uvedla, že se stala terčem útoků a výhrůžek.

"Je mi jedno, co si o mně kdo myslí nebo co soudíte o mém manželství, které se odehrávalo za zavřenými dveřmi," řekla Heardová. "Ale dokonce i ten, kdo je přesvědčen, že si zasloužím všechnu tu nenávist a že lžu, by se mi stejně nemohl podívat do očí a říct mi, že ke mně sociální sítě byly fér."

Amber Heardovou uznal soud ve státě Virginia vinnou z pomluvy, které se měla dopustit článkem, který napsala v roce 2018 pro The Washington Post a ve kterém se označila za oběť domácího násilí. Soud přiznal Deppovi odškodné ve výši patnácti milionů dolarů, které pak ale snížil na deset kvůli virginskému zákonu omezujícímu trestní odškodnění. V protižalobě, kterou Heardová podala, vyhrála jeden ze tří bodů obžaloby pro pomluvu a získala odškodné ve výši dvou milionů dolarů. Podle právní zástupkyně se Heardová plánuje odvolat.