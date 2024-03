Agáta Hanychová našla způsob, jak dále ukazovat dcery na sociálních sítích

Přesně podle českého rčení o tom, že se vlk nažral a koza zůstala celá, se zachovala podnikatelka a bývalá modelka Agáta Hanychová. Ta má totiž na žádost bývalých partnerů a otců svých dcer od soudu zakázáno ukazovat obě holčičky na svých sociálních sítích. Přesto zákaz dokázala obejít.

Právě aktivita na Instagramu a s tím spojené placené spolupráce totiž pro bývalou modelku představují významnou část jejích příjmů. A Hanychová si dobře uvědomuje, že čím víc ze soukromí, včetně dětí, ukáže, tím lépe svůj obsah dokáže zpeněžit. Jenže to se nelíbilo bývalému manželovi Jakubu Prachařovi, který je otcem šestileté Mii, a Jaromíru Soukupovi, se kterým má Hanychová téměř roční Rozárku.

Tahanice ohledně mladší dcery začaly minulý rok po rozchodu s Jaromírem Soukupem. "Dneska mi přišla taková krásná věc, a to, že nesmím dávat Rózu na Instagram. Protože by ji asi někdo viděl, ač Róza už byla na titulkách několika časopisů jejího tatínka, tak teď nesmí být u mě na Instagramu. Takže teď ji u mě vídat nebudete. Mně je to hrozně líto, ale tak uděláme asi nějaké setkání," informovala své sledující Hanychová před několika měsíci s poukazem na to, že dokud s podnikatelem tvořili pár, neměl s ukazováním dcery problém, a současný zákaz tak vnímá jako jeho naschvál.

Netrvalo dlouho a s podobnou iniciativou přišel i Prachař. "Ještě do toho se tatínek číslo dvě taky pomátl a nesmím dávat Miu na Instagram. Nekomentuju, tady je pán, který nonstop pracuje. Místo toho, aby s ní byl, tak je s ní chůva, a klade si takové podmínky. Je to prostě d*bil, to jsem neřekla tohle slovo. Tak tam Mia teď nemůže být," posteskla si Agáta.

Jenže nic se nejí tak horké, jak se uvaří, a se soudním zákazem se maminka tří dětí naučila rychle pracovat. Své děti ukazuje dál, jen u holčiček dbá na to, aby na záběrech byly otočené zády ke kameře, případně jim zakryje obličej. Často si také rýpne do obou pánů poznámkou o tom, že si to nepřejí, a tak musí dívenky schovávat.