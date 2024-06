"Nejsem žádná ku*va," říká o noci s Jágrem Agáta Hanychová

Už nějakou dobu má Agáta Hanychová skvěle fungující podcast spolu s kamarádkou Ornellou Koktovou. Každá z nich si díky němu měsíčně přijde na více než 400 tisíc korun. A tento úspěch se rozhodla zopakovat spolu se svým bratrem Vincentem Navrátilem. V prvním dílu se rozhodla poodhalit svůj intimní život.

Posluchačům, kteří jsou ochotní za obsah zaplatit, prozradila například to, že místo prvního manžela Jakuba Prachaře měla původně zálusk na jeho kolegu z kapely Vojtu Dyka. "Prvně jsem chtěla sbalit Dyka a pak jsem se rozhodla, že sbalím Prachaře," popsala Agáta jeden z výletů do Špindlerova Mlýna, který absolvovala s kamarádkou Hanou Chymčákovou.

"Vojta a Kuba tam měli koncert. Já jsem jela za Prachařem, protože jsem byla jeho kámoška. Ale říkala jsem si, že Dyk je vyšší než Prachař. Mohla bych si s ním vzít alespoň podpatky, s Prachařem těžko… Líbala jsem se s Dykem a Chymčáková byla na pokoji s Prachařem. Já se pak ale rozhodla, že Kuba je milejší… Vojta je hrozně nafoukanej," nebrala si při vyprávění servítky Hanychová.

V díle prozradila i to, jak to bylo s jejím románkem s hokejistou Jaromírem Jágrem. S ním strávila večer v baru a následně noc v domě své matky Veroniky Žilkové. "Neměl kde spát, takže jsem udělala dobrej skutek! Jeli jsme z nějakého baru v mém popsaném autě. Nešli jsme na hotel, protože jsem tenkrát musela být do nějaké hodiny doma a taky nejsem žádná ku*va!" vyprávěla se smíchem.

"Vzala jsem ho proto k mámě domů, protože to měl daleko a aby si nemusel platit taxíka. Spali jsme u Stropnického v pokoji a vyvrátili jsme mu dveře!" dodala Hanychová.

Z toho, že u nich doma strávil slavný hokejista noc, měla Žilková velké nervy. "Agáta mi o té noční návštěvě řekla po pár dnech, když jsem na ni uhodila, proč jsou rozbité balkonové dveře a na střeše polámané a rozšlapané tašky. Když mi to Agi říkala, já se úplně orosila! Jágr byl u nás a já neměla vyluxováno! A navíc jsem se vyděsila, co se mohlo stát, kdyby Jágr z té střechy spadl," strachovala se Žilková.