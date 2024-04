Agáta Hanychová se připravuje na smrt. Vše odkázala sestře

V podcastu, který má Agáta Hanychová spolu s Ornellou Koktovou, probírají nejrůznější témata a ani majetkové poměry pro ně nejsou tabu. Hanychová se tak svým posluchačům svěřila například s tím, že už má jasno v tom, co se stane s jejími penězi poté, co zemře.

"Před svatbou s Mirkem jsem sepisovala předmanželskou smlouvu, tak jsem si nechala udělat i závěť. Je to tak, že už počítáš s tou smrtí, jsi jí blíž," prohlásila v podcastu s tím, že jí jde hlavně o to, aby byly zabezpečené její tři děti. Těm už také určila, kdo by se o ně v případě její smrti staral.

"Spíš mi jde o ty děti a bojím se, takže se na tohle připravuji, že ségra bude poručník. Kdybych dneska umřela, tak to mám celé vymyšlené. Zvolila jsem ji, protože je nejmladším ze sourozenců, takže by tady měla být nejdéle. Ne že bych jí věřila, že to neutratí ve Vuittonu. Ségra se bude starat o jeden dům, který mám, a zbytek peněz. Tohle vše by připadlo sestře, kdybych umřela," překvapila svým rozhodnutím Hanychová.

A protože stejně jako většina z nás má ve svém mobilním telefonu spoustu důležitých informací, myslela i na to, aby do něj měl v takovém případě někdo přístup. "Kdybych umřela, tak jsem mámu označila, že se mi dostane do telefonu. Přišlo jí to esemeskou, tak mi napsala OK, že když jí bylo 39, tak dělala to stejné," uzavřela kontroverzní podnikatelka.