Hanychová odhalila v pořadu Agáta Jaromíra Soukupa, kdy spolu měli poprvé sex

Podnikatel Jaromír Soukup je pro modelku Agáta Hanychovou už osmým partnerem za dobu tří let, která uplynula od jejího rozvodu s hercem Jakubem Prachařem. V novém pořadu, který spolu dvojice má na Soukupově TV Barrandov, prozradili, jak to bylo se začátkem jejich vztahu a kdo z nich udělal první krok.

Tím, kdo první vzal telefon a napsal tomu druhému, byla podle vlastních slov Hanychová. Pro Soukupa je to moment, na který asi nikdy nezapomene. "Přesně si pamatuju, když mi to píplo na Instagramu. Bylo to v Říčanech a byl jsem v lese se psem a přesně si pamatuju to místo, kde to bylo. A to není náhoda. Protože asi tak do hodiny, co bych přišel domů, bych ti psal já," dodala podnikatel, že ani on nemohl svou budoucí partnerku dostat z hlavy.

Soukup s Hanychovou se potkali na natáčení, kde přeskočila jiskra. Od té doby jsou v podstatě spolu. "Ty jsi tady byla v pátek a psali jsme si v sobotu. Ale upřímně, já jsem ti chtěl psát už ráno. Ale neměl jsem tvoje číslo a nevěděl jsem, jestli ten tvůj účet nespravuje nějaký asistent," přiznal Soukup svoje obavy. A přestože spolu začali chodit jen pár dní po osudovém setkání, Soukup poodhalil i takovou věc, že trvalo dva týdny než mezi nimi došlo na intimnosti.

Hanychová zároveň prozradila, že bohatého podnikatele měla v hledáčku už od rozvodu. "Dělala jsem si seznam potenciálních mužů, se kterýma bych chtěla chodit, a myslím si, že jsi tam byl," dodala se smíchem.