Agáta Hanychová oznámila chystanou svatbu. Chce ji ještě před porodem

O hodně věcí ze svého soukromí se modelka Agáta Hanychová dělí s fanoušky během živých vysílání na svém profilu na Instagramu. V tom posledním padl dotaz i na to, jestli se s Jaromírem Soukupem plánují vzít a jestli to stihnou dříve, než přijde jejich společné dítě na svět.

"Tak doufejme. To ale není na mě. Jsou věci, které ženy nemohou rozhodnout samy," odpověděla Hanychová. Dobře ale ví, že její partner se k plánované veselce vyjádřil už před časem. Když se totiž novináři dotazovali na prsten na její levé ruce, modelka se smíchem tvrdila, že o šperk k zásnubám nejde. "Zatím není zasnoubená!" reagoval na to Soukup.

Zvědavým sledujícím prozradila i to, že Soukup rozhodně bude přítomen u příchodu miminka přímo na sále. "U porodu bude Jaromír, aby si to vyžral," odpověděla se svým typickým humorem. "Moc se na to těším. Já myslím, že muži k porodu patří," dodala zatím dvojnásobná matka.

Pochyby fanoušků, zda na to dvojice nejde moc rychle, rozptyluje matka Hanychové, herečka Veronika Žilková. Ta prozradila, že její dcera a podnikatel mají všechno dobře promyšlené.

"Oni oba to chtěli doslova od první chvíle, co se seznámili. Do týdne začali plánovat. Brzo by to bylo, kdyby jim bylo sedmnáct. Od vidění se znají přes dvacet let. Není to skok do tmy, nepřijde mi to brzo. Šlo o osudové setkání - potkali se a povedlo se to. Dětí není nikdy dost. Navíc třetí dítě nosí štěstí," řekla Žilková pro Extra.cz.