Agáta Hanychová do nového podnikání zapojila i svého manžela Miroslava Dopitu

Ani největší odpůrci Agáty Hanychové jí nemohou upřít pracovitost a spoustu nápadů. Ty však ne vždycky skončí úspěchem. V zapomnění je dnes její kadeřnický salon i obchod s oblečením. Před časem se Hanychová, kterou v současnosti živí především reklamní spolupráce na jejím instagramovém profilu, rozhodla pro vlastní kosmetickou značku.

Její pečující produkty už spatřily světlo světa a jak se ukázalo, není na podnikání sama. Do nového byznysu zapojila i svého manžela Miroslava Dopitu. Ten je nyní uveden jako kontaktní osoba na jejím e-shopu a připojen je i jeho telefon a firemní mail.

To, že by byl do byznysu zapojený, pro Expres.cz okomentovala sama Hanychová. "Není to tak, že bych ho zaměstnala. Spíše mi s tím pomáhá a nechtěla jsem tam mít svůj mobil, takže asi z toho důvodu tam Mirek je. Stejně si vše řídím já," sdělila Hanychová s tím, že má obchod pevně ve svých rukách.

A do budoucna má velké plány. "On pak bude řešit s kolegyní velkoobchod. Když si bude od nás třeba objednávat nějaká drogérie, tak to bude řešit on. Je to ale ještě v nedohlednu, takže je jedno, kdo je tam uvedený. Bude se to řešit až tak za pět let," dodala influencerka.

Přesto vyvstaly spekulace o tom, že práce pro manželku má Dopitovi pomoci ze svízelné situace, kdy ještě před nedávnem čelil statisícovým exekucím. Ty byly však již uhrazeny a Hanychová striktně popírá, že by byla tím, kdo manželovi pomohl z dluhů.