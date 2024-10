Agáta Hanychová chce zrušit střídavou péči o dceru Rozárku

Každé předání dcery Rozárky je pro influencerku Agátu Hanychovou náročné. Naposledy se svěřila svým sledujícím s tím, že nesouhlasí, aby rok a půl starou holčičku vozil její otec, zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup v tzv. vajíčku. Podle soudem určené dohody mu ji ale musí předávat často, jelikož se dohodli na jisté formě střídavé péče. Jenže právě to by Hanychová ráda brzy změnila.

Ve svém podcastu přiznala, že přistoupit na expartnerovy požadavky bylo její selhání. "Nakonec jsme měli dohodu, protože já jsem to nezvládla," posteskla si. "Když teď vím, že to bylo předčasné a moje dítě to nezvládá dobře, mohu se obrátit na soud, že bych chtěla tu dohodu změnit?" zeptala se nejen za sebe, ale i jménem mnoha svých fanynek právníka, který byl v daném dílu hostem.

Zároveň poradila všem, které se ocitly v podobné situaci, aby neudělaly stejnou chybu jako ona. "Musíte mít dostatek síly. Mně stejně každý advokát řekl, že stejně ta střídavá péče bude. Nechtěla jsem, aby to dítě bylo ve stresu, protože i ta matka je ve stresu. Proto já jsem to udělala," vysvětlila své pohnutky.