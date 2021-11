Adele psychicky nezvládla koncert. Jsem po… až za ušima, řekla divákům v sále

Zpěvačka Adele před nedávnem připustila, že si v životě prošla obdobími, která pro ni byla psychicky náročná. Také dodala, že ji trápí úzkosti. Není tedy divu, že když po dlouhé době vystoupila na koncertě, který naživo přenášela televize, znervózněla a zasekla se. Omluvila se se svéráznými slovy: "Jsem hrozně nervózní, jsem po***ná až za ušima."

Fanoušci Adele jsou zvyklí na její perfektní připravenost během koncertů, proto velkou část z nich překvapil její psychický kolaps. Jinak ale Adele podle nich zpívala skvěle a kromě toho okouzlila i dokonalým outfitem. Vystoupila v padnoucích tmavých šatech, které těsně obepínaly její pas a boky.

Adele si budou moct užít i čeští diváci, televizní stanice Nova Fun v rámci vydání její nové desky odvysílá 26. listopadu dvouhodinový speciál Adele - One Night Only. Mimo koncertu samotného nabídne také rozhovor s Adele, v něm by se zpěvačka měla rozpovídat o novém albu, ale také o soukromém životě a rodinných vztazích.

Adele vydala 19. listopadu své čtvrté studiové album, které nazvala 30. Podle hudebních kritiků se jedná o desku plnou popových, jazzových a soulových balad zaměřených na romantická, ale melancholická témata.