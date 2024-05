Soud potvrdil Adele a Viktorovi Vinczeovým adopci syna Maxmiliána

O tom, že mají v péči dítě a usilují o adopci, moderátoři Adela Vinczeová a Viktor Vincze mluvili už před časem. Nikdy ale nezveřejnili pohlaví dítěte, jeho jméno, ani žádné podrobnosti z rodinného života. To se nyní změnilo tím, že soud oficiálně stvrdil adopční proces a oni jsou zapsaní v rodném listu malého Maxmiliána.

O tom, že nebudou mít své biologické děti, rozhodla nejen Viktorova neplodnost, ale také Adelin věk. Podle svých slov o umělém oplodnění nikdy neuvažovali a byli vyrovnaní i s variantou, že se rodiči nestanou nikdy. Pak ale přišly ke slovu úvahy o adopci. Pro tvnoviny.sk popsali celý proces i to, jaká kritéria pro výběr dítěte si stanovili.

"Čím více požadavků máte, tím déle čekáte. My si stanovili jen věk a zdravotní stav," řekl Viktor s tím, že chtěli zdravé dítě ve věku maximálně tří let. "Jsou lidé, kteří si vezmou dítě s výrazným mentálním nebo tělesným handicapem. Na to jsme se ale necítili," doplnila slova svého manžela Adela.

Nakonec jim po absolvování přípravy byl nabídnutý asi dvouměsíční chlapeček, do kterého se na první pohled zamilovali. Domů si ho vzali, když mu bylo zhruba pět měsíců. Manželský pár nepochybuje o tom, že láska k adoptovanému dítěti je stejně silná jako k tomu biologickému. "Nedokážu si představit, že bych milovala víc," říká k tomu moderátorka, která zároveň nevyloučila možnost, že by se v budoucnu jejich rodina ještě rozrostla.