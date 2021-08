Láska až na druhý pohled. Které hvězdy si spolu začaly až roky po prvním setkání

Láska je mocná čarodějka a někdy je překvapivé, jaké páry se dají dohromady. Ne vždy jde o lásku na první pohled a své o tom ví i celebrity. Mezi nejzamilovanější a nejstabilnější páry Hollywoodu patří dvojice, které se do sebe zamilovaly až několik let poté, co se denně potkávaly při natáčení.