Petr Vachler 50 dnů nejedl. Taky zahodil boty: "Nohy nemusí být v teple," říká

To, že je Petr Vachler vegetariánem, se obecně vědělo díky vegetariánským rautům, které následovaly vždy po předávání cen Český lev, jež Vachler léta pořádal. Dnes je z něj každopádně vegan a chodí bos. "Už sedm let chodím bos. V létě, v zimě, v mrazu, ve sněhu… Mám to rád. A nikdy jsem neonemocněl," řekl loni pro Novinky.cz.

Vachler zároveň přiznal, že 50 dnů nejedl. Inspiroval ho k tomu kontroverzní Francouz Henri Monfort, který tvrdí, že řadu let žije prakticky ze vzduchu, a jenž před lety navštívil Prahu na pozvání Jaroslava Duška. "Na světě je víc takových lidí, kteří žijí jenom z vody a ze světla. Říká se tomu žít z prány nebo čchi, což je univerzální životní energie. Lákalo mě to, a tak jsem si to taky zkusil. Pil jsem jenom vodu. Nic víc. Jenom na začátku jsem si do ní dvakrát nakapal trochu citronové šťávy kvůli překyselení žaludku," uvedl Vachler.

Filmař tvrdí, že čím déle nejedl, tím víc se mu bystřily smysly. "Lépe jsem cítil změny v ovzduší i ve vodě. Vnímal jsem najednou, že i obyčejná voda může mít mnoho chutí. Byl jsem taky pozornější a neskutečně nabitý energií. Skoro jsem nepotřeboval spát. Pochopil jsem taky, že je obrovský rozdíl mezi energií v přírodě a ve městě. Zahodil jsem proto boty a začal chodit bez nich - to abych lépe cítil matku Zemi."

Boty od té doby nepotřebuje. "Paradigma, že nohy mají být v teple, padlo. Stejně jako to, že k životu potřebujeme maso," říká Vachler, kterého pátrání po tajemství a smyslu života přivedlo k natočení stejnojmenného filmu, jenž jde tento týden do kin.