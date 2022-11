Ben Cristovao, Moby i Woody Harrelson. Tyhle celebrity na zabijačku nezvěte

Důvody, proč se lidé stávají vegany, jsou různé. Někdo z lásky ke zvířatům, další ve snaze ulevit planetě, jinému jde hlavně o zlepšení svého zdravotního stavu. A většinou to bývá od každého trochu. Britský zpěvák Morrissey myslí hlavně na ta zvířata. "Zvířata nemluví. Kdyby mluvila, nikdo by je nejedl." Tělnatá zpěvačka Lizzo je vegankou proto, aby se cítila lépe: "Nejsem vegankou proto, abych zhubla. Jen se cítím líp, když jím rostliny." A hollywoodská star Joaquin Phoenix mimo jiné říká: "Všichni jsme zvířata této planety. Všichni jsme tvorové. A zvířata, která nejsou lidmi, zažívají pocity bolesti stejně jako my. I oni jsou silní, inteligentní, pracovití, pohybliví a evolučně zdatní."

