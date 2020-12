Čas pro sebe nebo rodinu místo úklidu? Kdo by to nechtěl

Nadělil Ježíšek i obálku? Využijte ji šikovně

Pokud si nevěděl Ježíšek rady nebo se mu nepodařilo být při obdarování konkrétní a nadělil vám dárek ve formě obálky, investujete do něčeho, co vám ušetří čas, který můžete strávit mnohem příjemněji než úklidem. Pořiďte si toho nejšikovnějšího pomocníka, který si s prachem, jehličím i chlupy vašich zvířecích miláčků poradí za vás.

Nová hlava rodiny

Nejen vy si užijete úklid s robotickým vysavačem. S technicky vychytaným pomocníkem Roomba i7 bude uklízení bavit i mužské polovičky domácnosti. Společnost iRobot spolupracuje také s NASA a vyvíjí roboty i pro armádní účely. Takže když si dokážou poradit s mimozemským povrchem a všemi nástrahami vesmíru, úklid vašeho bytu pro ně bude hračka.

Nejmodernější třístupňový čisticí systém AeroForce zajišťuje daleko vyšší úroveň úklidu díky vakuovému efektu. Patentovaná navigace iAdapt rozpozná překážky a jednotlivé druhy nábytku. Podle toho prostor vyhodnotí a zvolí nejlepší způsob úklidu. Chytrá aplikace iRobot HOME vyřeší úklid, když k vám přijede nečekaná návštěva, v bytě máte jak po výbuchu a jste stále v práci. Stačí stisknout tlačítko CLEAN a máte jistotu, že po návratu domů bude vaše podlaha krásně čistá a po drobečcích či zvířecích chlupech ani památka. Nemusíte se bát, že by se během úklidu robůtek vybil. Jakmile cítí, že mu docházejí síly, sám se dojede dobít.

Doporučená aktuální cena u všech partnerů a na oficiálních stránkách irobot.cz je 12 999 Kč.

Chytrost především

Ovládat přes mobilní aplikaci cestou z práce můžete i vysavače řady 900. Roomba 976 stejně jako všechny modely využívá čidla proti pádu ze schodů. Sám si pomocí senzorů zmapuje prostor a pozná, když se blíží překážka. Ani volně položené kabely ho nemohou ohrozit. Je vybaven funkcí ANTITANGLE, která brání zamotání kabelů či zaseknutí třásní od koberců. Pokud rychle nemáte po ruce smetáček s lopatkou a stala se vám "nehoda", stačí aktivovat funkci SPOT, která slouží k malému úklidu. Poradí si i s konfetami ze silvestrovské party nebo s rozsypanými třpytkami v koupelně. Majitelé domácích mazlíčků jistě ocení možnost nastavení aplikace na režim důkladného úklidu, což znamená, že Roomba uklidí všechny plochy dvakrát. Aby byl úklid co nejdokonalejší, na konci zvoleného programu znovu vysaje podél stěn a nábytku.

Doporučená cena u všech partnerů a na oficiálních stránkách irobot.cz je 9 999 Kč.

Základní neznamená nudný

Jestliže nepotřebujete mít svou domácnost neustále pod kontrolou, ať už v podobě kamer nebo chytrých světel, je přesně pro vás Roomba 676. Základní model, který však splňuje vše, co je potřeba pro dokonalý úklid. Intuitivní ruční ovládání nebude dělat problém ani vaší babičce s dědečkem. Ale třeba i oni to s jednoduchou aplikací zkusí. Samozřejmostí je opět třístupňový čisticí systém, který má společnost iRobot patentovaný. Nemusíte se bát ani nárazů do nábytku. Před překážkou zpomalí rychlost a dokáže rozeznat i přehozy přes postel nebo závěsy. Přestože se jedná o základní model, tak nebudete ochuzeni například o funkci Dirt Detect, která znečištěná místa uklízí důkladněji, nebo o navigací iAdapt. Vyrazte si raději na procházku a Roomba zatím uklidí za vás.

Doporučená cena u všech partnerů a na oficiálních stránkách irobot.cz je 5 999 Kč.

I když máte menší byt, můžete se úklidu vyhnout

Vysaje, vyluxuje a promění váš malý byt na čistou a útulnou klícku. Řeč je o multifunkčním vysavači a mopu v jednom iRobot Roomba Combo. Je ideální kombinací pro menší domácnosti, kde obě činnosti zastane jeden výkonný stroj. Podlahu nejprve vyluxuje pomocí hlavního a dvou bočních kartáčů, díky kterým mu neunikne žádná nečistota - a to ani v rozích! Poté, co sesbírá všechen nepořádek, hned za sebou vytírá v jednom ze tří vytíracích módů nastavitelných podle typu vaší podlahy a míry znečištění. Můžete také nastavit jeden ze dvou režimů typu úklidu - přímočarý nebo reaktivní - kdy robot uklízí systematicky v řádcích, nebo směr pohybu řídí algoritmy, jež se postarají o uklizení celé místnosti.

U všech partnerů a na oficiálních stránkách irobot.cz je doporučená cena za tohoto pomocníka při uklízení 7 999 Kč.