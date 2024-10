Chcete mít doma čisto, ale nestíháte? Jak mít uklizeno i s minimem času

Doma binec a času málo? Nejste v tom sami. Mnoho z nás má pocit, že máme domov v katastrofálním stavu. Když už máme čas, obvykle po práci nemáme tolik energie. Někdy přitom stačí si to vhodně rozvrhnout. Dodržte následující kroky a usnadníte si udržení čistoty i při rušném životním stylu.

1. Mini-úklid každý den

Vyhraďte si každý den malé okénko, stačí i 10-15 minut, na drobné úklidové práce. I rychlé utření prachu, zběžné vysávání nebo utření kuchyňských povrchů přispěje k trvalé čistotě domova a ušetří vám práci u většího úklidu během víkendu. Ideálně před spánkem zasvěťte krátkou chvilku rychlému úklidu - zběžně projeďte domácnost, odložte věci tam, kam patří, a připravte si kuchyni tak, aby se vám tam hezky ráno vařilo kafe a připravovala snídaně. Není nad pocit probudit se do čisté domácnosti.

Na každý den v týdnu si také můžete určit jeden větší úkol: například pondělí můžete zasvětit vysávání a vytírání podlah, úterý patří praní, ve středu zase umyjete záchod. O víkendu si pak můžete dopřát klid a náležitý oddech.

2. Není to jen na vás

Domácí práce už dávno nejsou ryze "ženskou" záležitostí. Naopak, už dávno se to tak nenosí. A do úklidu by měl být zasvěcen jak váš manžel, tak i každý člen domácnosti, který je zdravý a má čím přispět. Jediní, koho se to netýká, jsou snad jen mazlíčci.

Nebojte se dětem zadávat úkoly, které by měly být schopné zvládnout: i ty menší děti jsou schopné si po sobě uklidit hračky, uložit si oblečení na hromádku, doplnit misku pejskovi nebo kočičce. Nemusíte to přehánět, ale je vhodné děti začlenit do chodu domácnosti: i tím je vychováváte a pěstujete v nich dobré návyky.

3. Motivujte se

Po každém splnění úklidového úkolu se neváhejte odměnit: třeba šálkem čaje nebo přečtením si několika stránek z knížky. U dětí používejte podobný systém motivací a odměn u úklidu. Nemusí jít o nic velkého, stačí třeba váš slib (a jeho dodržení), že si v uklizeném pokojíčku společně projdete obrázkovou knížku nebo si možná i pustíte krátkou pohádku. Časem se z těchto malých úkolů stane rutina, kde se odměna nabízí sama v podobě čistého a příjemného pokoje.

4. Nedělejte si z domova smetiště

Neskladujte věci, které víc nepotřebujete. Mnoho z nás má doma plné skříně oblečení a jiných předmětů, pro které už nemá opravdové využití a zbytečně na ně sedá prach. Udělejte si čas a protřiďte si věci, uvolní vám to prostor, bude se vám snáze udržovat v čistotě a ze svého domova budete mít lepší pocit. Také pravidelně se zbavujte věcí, pro které už nemáte využití - ulehčí vám to minimalizování nepořádku.