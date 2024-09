Time management úklidu. Jak si s prachovkou neuhnat zánět šlach

Přitom vy doma máte ještě večer talíře i drobky od snídaně, v koutě se válí aktovky dětí v prachu, a když sáhnete na stůl, přilepíte se k vylitému džusu? "Moc se u nás nerozhlížejte, je tu binec" je vaše první věta směrem k návštěvě a večer se k žehlení už nepřemluvíte. Jak se z toho nezbláznit a doma žít v relativní pohodě?

Zanalyzujte svůj vztah k nepořádku

Pokud patříte k ženám, které maminka vychovala tak, že nechat talířek na kuchyňské lince je možná horší než nosit několik dní jedny ponožky a v noci vás budí hrůzou vzpomínka na neumytou vanu, je pro vás pořádek prioritou, a když nebude uklizeno, nebudete spokojená. Zvažte paní na výpomoc v domácnosti, jestli nechcete víkendy trávit s hadrem v ruce, abyste se dobrala alespoň trochu akceptovatelného výsledku.

Pokud se chcete nebo musíte spolehnout sama na sebe a času je pomálu, zaměřte se na několik pravidel, která začněte postupně dodržovat.

Stanovte si dobu, kterou denně strávíte úklidem. Stačí patnáct minut, ale nezapomínejte na ně - co stihnete, už bude na místnostech určitě vidět - umytá umyvadla, pořádně utřený stůl a kuchyňská linka, vyluxováno nebo umyté jedno okno. I to vám pomůže k dobré náladě, až se ráno podíváte přes čiré sklo na slunce venku.

Patříte k analytickým typům? Vsaďte na rozpisy a věnujte pár minut konkrétnímu naplánování, co kdy je třeba zvládnout a co můžete "nechat ležet". Plán si rozdělte do jednotlivých dnů v týdnu a řiďte se jím. Stanovujte reálné cíle, abyste sama sebe neodradila.

Jste naopak spíš chaotická? Uklízejte nárazově a využijte náladu "motorová myš". Určitě to znáte třeba z práce - někdy se vám hodinu nedaří nic vymyslet a jindy je za deset minut na světě skvělá prezentace. Přeneste tuhle vlastnost i na domácnost.

Uklízejte po sobě - stačí, že manžel i děti nechávají válet kalhoty, kde je sundali. Když ty vaše dáte automaticky do skříně a hrnek od kávy ráno do myčky, ušetříte čas.

Zapojte děti - ale nevyhrožujte stylem: "Jestli si ten pokojík neuklidíte, nedovolím vám televizi." Vysvětlete, co je potřeba doma udělat, a že když si dají hračky do krabic a pastelky do šuplíku, vy mezitím umyjete koupelnu a pak se všichni sejdete u hry člověče, nezlob se v kuchyni.

Nezapomínejte také na efekt optického pořádku. Když budete celé odpoledne drhnout zubním kartáčkem spáry mezi dlaždičkami, oceníte to asi jen vy sama a odnesete to zánětem šlach. Pět vyžehlených košil pro manžela, teplá večeře nebo vyleštěná zrcadla ocení i ostatní členové rodiny. A když si ráno půjdete uvařit kávu do kuchyně, kde není navrstvené špinavé nádobí do myčky, protože jste se večer přemluvila a narovnala ho dovnitř, začnete den určitě s lepší náladou.

Ne, rozhodně vás nenavádíme k tomu, abyste dělala jen ty činnosti, které jsou důležité pro ostatní a viditelné na první pohled, důležité je, abyste se cítila dobře a viděla za sebou výsledky. Faktem je, že jsou domácí práce, které vidět nejsou, ale jsou nezbytné - a pak ty efektní, které ocení celá rodina a přehlédne kvůli nim i ostatní nesrovnalosti.

Aneb jak doporučují odborníci na úklid: Potřebujete-li udělat dojem, že jste bohyní domácnosti, pak používejte leštěnku na nábytek, mějte stále vyleštěné kohoutky v koupelně a vždy naklepané polštáře na pohovce. S těmito detaily vaše domácnost vypadá neustále skvěle.