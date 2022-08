Bodyguard Diany promluvil o noci, kdy zemřela. "Málem jsem v tom autě byl také"

K tragické havárii došlo v noci 31. srpna roku 1997. Tehdy už bývalá manželka prince Charlese kvapně opouštěla hotel Ritz v Paříži. V automobilu byl i její tehdejší partner, obchodník Dodi Al-Fayed. Dvojici od hotelu pronásledovala skupina paparazzi na motorkách a řidič Henri Paul se jim snažil ujet. V tunelu ale dvojnásobně překročil povolenou rychlost, zavadil o projíždějící Fiat a vozidlem narazil do zdi. Vyšetřování ukázalo, že za nehodu byl výlučně zodpovědný právě muž za volantem, který jel příliš rychle a ke všemu byl pod vlivem alkoholu a léků na předpis. Po nárazu zemřel řidič, princezna Diana i její milenec Dodi Al-Fayed. Bodyguard Trevor Rees-Jones utrpěl vážná zranění.

Jak shrnuje list The Independent, nescházelo mnoho a na místě Trevora Rees-Jonese seděl jeho kolega Lee Sansum. V rozhovoru pro bulvární deník The Sun uvedl, že s ostatními strážci losovali o to, kdo Jonese doprovodí. "Mohlo se to stát mně," domnívá se dnes šedesátiletý Sansum. "Tahali jsme slámku, abychom rozhodli, kdo během víkendu Trevora doprovodí. Vytáhl jsem si dlouhou." Když se dozvěděl, že pasažéři neměli během nehody zapnuté pásy, pochopil prý, proč neměli šanci. "Bylo naprosto samozřejmé, že členové rodiny měli pásy zapnuté. Byl to příkaz přímo od šéfa, Dodiho otce Mohameda Al-Fayeda. Dodi pásy obzvlášť nesnášel, já na nich ale vždy trval," tvrdí po letech bodyguard.

Pláč kvůli Versacemu

Sansum se rozhovořil také o společném pobytu s Dianou v Saint-Tropez v červenci roku 1997. "Během dovolené byla šťastná," vzpomíná. "Ale viděl jsem ji i plakat, když se dozvěděla o smrti svého přítele, návrháře Gianniho Versaceho. Svěřila se mi s obavou, že by na ni jednou také mohl někdo spáchat atentát. Zeptala se mě, jestli tu vraždu měl na svědomí profesionál. Domníval jsem se, že ano. Pak řekla něco, na co do smrti nezapomenu: 'Myslíte si, že mě také zabijí?' " Sansum se snažil Dianu ujistit, že jí nebezpečí nehrozí. Závěry vyšetřování ukázaly, že za nehodu je zodpovědný zesnulý řidič Henri Paul, který překročil rychlost a byl pod vlivem návykových látek.