BLOG Fandimámám: Život matky samoživitelky na rozcestí

Přejeme si, aby na naší „křižovatce života“ byl ukazatel, který nám popíše cestu, který nám ulehčí rozhodování. Na tomto „rozcestníku“ si občas přejeme mít nejen název cesty, ale i celý jeho popis, zodpovězené otázky, kontakty, na které se obrátit v případě nouze. Přejeme si, aby tam byla informace o každém výmolu a díře, o každém pádu i vzestupu, protože se bojíme, že bez toho cestu nezvládneme.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!



I já se dostala na takovou křižovatku, na rozcestí s „rozcestníkem“. Není to ale tak, jak si každý z vás asi myslí, byl to rozcestník na stránkách Fandi mámám. Když jsem rozcestník používala, najednou jsem si uvědomila, jak je hezké, když má člověk možnost najít cestu, která je snadná, zodpoví spoustu otázek a odkáže nás na místa, kde najdeme pomoc. Taky jsem si uvědomila, že málokdo vlastně ví, co všechno za projektem Fandi mámám je, kolik úsilí, starostí, času stráveného delegátkami, dobrovolnicemi a zakladatelkami na celém projektu (ale „za oponou“ v příštím článku).

Rozcestník vlastně hraje důležitou roli v celém projektu, protože usnadňuje práci všech lidí, kteří za projektem stojí, ale usnadňuje i život maminek, které potřebují rychle pomoct a neví, kam se obrátit.

Proč usnadňuje práci v rámci projektu?



Je potřeba si uvědomit, že jsme jen lidi a máme jen omezenou kapacitu, kterou můžeme věnovat všem otázkám, maminkám, činnostem, které jsou s projektem spojené. Některé dotazy se opakují, a tak přišel rozcestník. Všechny otázky, které jsou důležité, budou zodpovězeny na jednom místě. Všem v projektu toto místo uvolní ruce a budeme moci takto pomoci velkému počtu maminek a zároveň se věnovat dalším činnostem, kterých je čím dál víc, s tím, jak se projekt dostává do většího a většího povědomí lidí a médií.

Proč usnadňuje práci maminkám?



Jako maminky často nemáme čas sedět hodiny u internetu a hledat odpovědi na složité otázky. Nehledě na to, že do toho začne vstupovat složité klikání a proklikávání, odkazování na jiné a další stránky, až z toho máme zmatek. V rozcestníku „fandi mámám“ mamince stačí zadat jeden odkaz www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/ a ihned se dostane na stránku, kde nalezne všechno, co potřebuje vědět. Zároveň tam není zbytečné rozepisování a tlachání. Maminka přehledně vidí otázku, na kterou se táže, a poté okamžitě nalézá kontakt, kde může žádat o pomoc s popisem, co může očekávat, případně, co očekávat nemůže. Opět jí odpadá složité hledání na internetu nebo složité zkoumání toho, kam se obrátit, kde se ptát.

Tento rozcestník mě opravdu nadchl, protože je jasný, stručný a není potřeba zdlouhavého čtení, které je někdy ke škodě než k užitku. Proto maminky, pokud máte nějaký problém, pokud řešíte nějakou složitou situaci a nevíte si rady - stačí kliknout na jeden odkaz a podívat se, zda náhodu tam není odpověď a řešení www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/. V případě, že tam odpověď na vaši otázku a situaci nenajdete, napište nám. Můžete pomoct zlepšit a usnadnit naši práci a pomoci tím i jiným maminkám. V případě, že byste měli zájem náš projekt podpořit a stát se dárcem, tady je také možnost, podívejte se na www.fandimamam.cz/pomoc-fandi-mamam/.