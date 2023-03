BLOG Fandi mámám: Současná doba pohledem samoživitelky

A nyní se přesuneme k našemu "oblíbenému" tématu - tím jsou peníze. Peněz máme stále stejně (málo), ale vše kolem nás se zdražuje neuvěřitelně rychle a stále víc a víc. Základní potraviny, které byly donedávna dostupné všem, se stávají výběrovým zbožím.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Já sama nemohu dcerám kupovat okurku za 35 korun, rajčata za 90 korun, květák za 100 korun, pomeranče za 50 korun, banány za 40 korun nebo papriky za 80 korun… Mohla bych pokračovat dál a dál. Pečivo, mouka, luštěniny, rýže, brambory - vše je tak strašně drahé. Jíst ale musíme všichni. Proto se snažím omezovat, místo předraženého ovoce a zeleniny se snažím kupovat třeba hlávku zelí (i když to také není nic moc levného), ze kterého udělám různé saláty se zálivkami. Také mrkev je dobrá a patří ještě k těm dostupnějším druhům. Stačí koupit jeden citron a udělat salát. Děti ho mají rády a je zdravý. Jablka se dají koupit v akcích, viděla jsem je dokonce za 19 korun, což je úžasné. Také maso hodně zdražilo - i obyčejný, nezdravý bůček stojí hodně přes stovku. To nemluvím o drůbežím a rybím mase. Kupuji malé množství vepřového v akcích. Udělám hodně omáčky s málem masa. Dcery mají rády tzv. nastavovanou kaši. To je bramborová kaše s kroupami a velkým množstvím osmažené cibulky. Dám k tomu nožičku párku a je vystaráno. Také vaříme uhlířinu neboli přesbidlo - brambory s noky (může být i nakrájený knedlík). To se společně s usmaženou cibulkou promíchá - chutná to úžasně. A tak se to snažím různě pytlíkovat, žádná legrace to není. To ale asi víme všichni.

V dnešní době opravdu není ostudou požádat o pomoc třeba prostřednictvím sociálních služeb. Ty mohou zajistit dodávky běžných potravin, drogistického zboží apod. z potravinové banky. Neváhejte a zkuste to.

Milé maminky a tatínkové, máte-li nějaké zkušenosti nebo levné recepty, podělte se o ně s námi.

Nedostatek potravin je nejčastější a hlavní položkou na seznamech přání našich maminek. Můžete se kouknout na naše stránky www.fandimamam.cz a vybrat si sami maminku, které byste chtěli (mohli) pomoci.

Autor: Lucie Martinková