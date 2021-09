BLOG Fandimámám: Rozneste s námi pomoc k maminkám samoživitelkám!

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Pro většinu rodičů i dětí je začátek školního roku spojen se spoustou poprvé. Rodiny zažívají mnoho nových a šťastných chvil s prvňáčky nebo se dojímají ve školkách nad prvními dny svých ratolestí. První školní den s sebou ale přináší i starosti a také nezbytné finanční náklady. Nákupy potřeb do škol a školek jsou náročné pro všechny rodiny, pro maminky samoživitelky ale zvlášť. Pořídit třeba takovou aktovku prvňáčkovi i s její nezbytnou náplní, se nevyhnutelně vyšplhá do několika stovek korun a na výlety se školou, nebo kroužky jim pak už často nezbývá a nezřídka maminky musí sáhnout do svých finančních rezerv.

V takových chvílích je tu právě Fandi mámám s konkrétní materiální pomocí pro ověřené maminky samoživitelky. Letos se nám opět podařilo poslat mámám a jejich dětem poukázky na nákup školních potřeb, a to ve výši sto osmdesát tisíc korun. A nejen to! V letošním roce jsme se ve Fandi mámám rozhodli podpořit jednou tolik maminek, které zůstaly na své děti samy, abychom je právě i v takových situacích mohli materiálně podpořit. I vy nám v tom můžete pomoci!

Jak můžete pomoci mámám samoživitelkám?

Stačí roznést ve vašem okolí, do škol, školek, dětských kroužků, sportovních klubů, k lékařům, na váš úřad, prostě kamkoliv, kde by se informace o našem projektu Fandi mámám mohly dostat k mamince samoživitelce.

Kde získám letáky?

Napište nám na [email protected] a my vám leták pošleme v elektronické podobě, pak už stačí si je jen vytisknout podle potřeby. Pokud chcete letáky zaslat fyzicky, napište do e-mailu počet kusů a svoji adresu, kam vám je můžeme zaslat.

Jaké jsou další možnosti?

Sdílejte svoji iniciativu na svých sociálních sítích a vyzvěte k tomu i své kamarády a známé! Budeme rádi, když nám pak napíšete zpětnou vazbu, nebo pošlete fotku!

Díky, že fandíte s námi!

www.fandimamam.cz