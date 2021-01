BLOG Fandimámám: Proč je dobré ohlédnout se

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Sedla jsem si, vzala papír a začala psát. Co se mi v minulém roce povedlo? Co jsem udělala? Kolik snů se mi splnilo? A v tu chvíli jsem si uvědomila, že můj minulý rok vůbec nebyl tak špatný, jak jsem si myslela. Covid - necovid. Můj rok byl fantastický, někdy dokonce magický a jindy naprosto zlomový a převratný.



Chcete vědět, co se může stát v jednom roce matky samoživitelky? Vezmu vás tedy do svého světa úspěchů a pádů, abyste viděli, jaká jízda to může být.

Na začátku roku jsem si našla práci, protože jsem zjistila, že podnikání není zas až tak lehká věc. Hned nato jsem zažila rozchod. Jak z čistého nebe, i když asi bych lhala, protože už nějakou dobu jsem tušila, že k tomu přesně můj vztah směřuje. A tak jsem v březnu zase zůstala "matka samoživitelka". A co hůř. Ve městě, kam jsem se přestěhovala, takže bez přátel, rodiny a zázemí. V době covidu, bez jistoty a bezpečí. Zázrakem jsem ale našla podnájem, u člověka, který je skvělý a moc mi pomohl, i když mě a mou dceru vůbec nezná. Začala jsem točit na YouTube, za několik měsíců dokonce získala víc než dva miliony hodin shlédnutí, skoro patnáct tisíc odběratelů a s tím i neočekávaný příjem. Meditovala jsem, četla, cvičila a pak zase ležela a zoufala si. A do toho zase zázrak. Našel se vydavatel, který vzal mou knihu a dal ji do podoby, která může tento leden spatřit světlo světa a je na pultech obchodů. Kromě toho jsem začala víc existovat na sociálních sítích. Učím se žít na Instagramu a začínám se učit, jak na wordpress a webové stránky, které si chci vytvořit.

No a hlavně. Napsala jsem spoustu článků, které byly umístěny na Žena.cz. Podílím se na projektu Fandi mámám s úžasnými lidmi, kteří mají velká srdce. Mají v sobě soucit, lásku na rozdávání a touhu pomáhat maminkám, které jsou na dně. Díky těmto lidem můžu číst a psát příběhy maminek a být vděčná za to, že jsem součástí něčeho tak velkého, protože každé poděkování, každá fotka, každý úsměv, který pomoc ostatních vykouzlí na tvářích těchto žen i jejich dětí, je ten největší dar.

A proto je dobré se zastavit a ohlédnout. Za tím, co bylo a jaké to vlastně bylo. Protože někdy je to lepší, než se zdá, a motivuje nás to k tomu, abychom šli dál pro víc takových úžasných věcí. Tak ať je pro vás ten rok 2021 rokem, kterým si prošlapete cestu ke svým snům a přáním.

A pokud na té cestě zabloudíte i na stránky www.fandimamam.cz/pro-samozivitelky/, pak budeme rády, protože nám pomáháte tvořit lepší podmínky pro maminky s dětmi, které neměly takové štěstí jako někteří z nás a zůstaly samy.

Text: Mirka Rösslerová