BLOG Fandimámám: Práci na sobě za vás nikdo neudělá

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Je to tak. Tuhle větu jsem slýchala v psychoterapeutickém výcviku od Jana Kožnara, předního českého psychoterapeuta. A nejen to! Sama mám dost osobních zkušeností, které to potvrzují. Ráda předávám dál, co funguje. Dobrá zpráva je, že nemusíte do výcviku, aby se vám tento přístup a životní cesta dostaly pod kůži. Příležitostí k osobnímu růstu je kolem nás opravdu dost. Fandi mámám vám může pomoct projít nelehkými životními lekcemi ve zdraví, s pocitem uspokojení a úspěchu.

Jak konkrétně? Například přes poskytnutí právních služeb, koučinku, sociálního poradenství nebo hmotnými dary či podporou v rámci různých projektů. Můžeme vám pomoci znovu se "postavit na nohy", zmapovat terén, citlivě vás provést změnami. Bez vás samotných to ale nepůjde. Také máte tu zkušenost, že když se vám něco podaří, posunete se dál, zažijete pocit zahřátí u srdce, pocit radosti a i pýchy, že jste dokázali překonat další životní překážku? To je přece krásné a má to smysl!

Příběhy maminek z Fandi mámám jsou toho důkazem. Ženy, které zůstaly s dětmi většinou nečekaně samy, se s každodenní realitou perou ze všech sil. Aby člověk v takových chvílích nepodlehl pocitu bezmoci a beznaděje, přirozeně kolem sebe hledá zdroje pomoci. Může se jimi stát rodina, přátelé, sousedé, ale i pomáhající organizace. Tam najdete dveře vždy otevřené. Můžete si dokonce vybrat možnost podpory, kterou zrovna potřebujete.

Zdokonalovat se, zlepšovat se, poznávat nové věci, učit se je člověku vrozené. Je to jeho aktivní stránka. A protože vše v nás a kolem nás funguje v rovnováze, má v sobě člověk i stránku pasivní - to jsou vlastnosti, nastavení, modely, které brání rozvoji (např. strach, lenost, "osvědčená" řešení). Je také rozdíl v tom, zda člověk roste se zájmem nebo pod tlakem. Je zajímavé, že někdy se jakoby tyto dva protiklady nevylučují. I tlak, který je zpočátku nepříjemný, může časem probudit zájem a přinést do života něco dobrého. Další hybnou silou jsou motivy, které vedou člověka k touze se rozvíjet. Nelze zapomenout ani na smysl a cíl celého procesu. Ten je pro každého z nás v každý okamžik jiný, proměňuje se v čase. Avšak co vložíte do sebe, vám nikdo nevezme. Je to vaše nehmotné bohatství, které nemusí přinést zisk v podobě nabytí zdravého sebevědomí, zbavení se vnitřního neklidu, získání náhledu, uvědomění si sebehodnoty hned, ale vy již proměnu cítíte, žijete.

Jestli se domníváte, že by tohle mohla být cesta, kterou by stálo za to jít a osvobodit se od nejistoty, stresu, jimi vyvolaných zdravotních potíží, strachu a nefunkčních stereotypů, které vás ohrožují a nedovolí vám naplno se projevit, chyťte šanci a ozvěte se Fandi mámám.

Více informací naleznete na webových stránkách www.fandimamam.cz. Těšíme se na setkání.

Text: Martina Macková