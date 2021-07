BLOG Fandimámám: Pomoc se vždy najde

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Já se takhle začala ptát zrovna nedávno, když jsem se přestěhovala do Prahy. Najednou mě začaly napadat tyto myšlenky. Co když se něco stane? Co když se mi něco rozbije? Co když budu něco potřebovat akutně vyřešit? Kdo mi pomůže? Rodiče? Hlavou mi běželo, že tu nikoho v domě neznám a na koho budu zvonit. A jako by tomu osud chtěl, hned se najde i situace, na které si mohu ověřit, jaká bude praxe.

Jedu na nákup. Nasednu do auta a cítím benzin, ale jak by mě mohlo napadnout, že zrovna z toho mého, skoro nového auta by něco takového mohlo téct? Mohlo! To zjistím hned, když se vrátím domů a vidím v garážovém stání velký žlutý flek. Ne, nikdo se mi pod auto nevyčůral. Opravdu je to benzin! V tu chvíli mnou projede trochu panika i hrůza naráz. Představa, že stačil nedopalek cigarety, a celá garáž mohla letět do vzduchu, mi zrovna vtipná nepřišla.

V hlavě zvažuju možnosti a varianty, řešení i neřešení, když v tu chvíli vstupuje na scénu mladý muž, kterého jsem nikdy neviděla. Naprosto nesouvisle se dáme do řeči kvůli rozbitému zavírání vrat a v tu chvíli mi položí otázku: "Viděla jste ten flek pod vaším autem?"

Nikdy bych si nemyslela, že to dostane tak rychlý spád. Nabídne mi, že se na to podívá. Vytáhne z mého auta hever, s jeho pomocí nadzvedne auto, vleze pod něj a zakřičí: "Mám to!" To je super zpráva. "Teda vám to tady teče!" dodá pak, což už mi zas až tak super nepřipadá.

Protože co teď? Auto stát v garáži nemůže, když z něho teče benzin. Venku? To je stejný risk. A tak tento pomocník, kterého mi seslalo samo nebe, vytáhne telefon a zajistí mi servis, který je nonstop. Dá mi adresu a ještě mi doporučí, jak pak benzin dostat z povrchu zemského, a to doslova.

A v tu chvíli jsem si uvědomila jednu velkou věc. Když je člověk v úzkých a má dojem, že potřebuje pomoc, jako by se všechny síly spojily a tu pomoc nám seslaly. Mohou to být lidé, mohou to být věci, které neznáme, nepotřebujeme do určitého momentu. Do určitého momentu tyto věci, předměty ani osoby v našem životě ani pro nás nemají význam, a pak přijde jeden moment, kdy se naše životní dráhy protnou. Jsou to přesně ty momenty, které nejsou náhodou, ale osudem. Jsou to momenty, kdy nám vesmír podává pomocnou ruku a kryje nám záda. Já díky tomu momentu získala zároveň i prvního známého, na kterého mohu zazvonit v případě, že se něco stane, stejně jako já nabídnu pomoc jemu, když bude potřebovat.

Fandi mámám tu také není náhodou. Je to tým lidí, který podpoří maminky samoživitelky, podá jim ruku a pomůže jim odrazit se ze dna, když už si myslí, že to ani není možné. Díky našim dárcům, kteří pomáhají, zapojují se a jsou tu u toho s námi, můžeme pomáhat maminkám samoživitelkám, které jsou v nouzi, protože jak jsem četla na plakátě v metru, samoživitelé to nemají jednoduché. Proto pokud jste maminka samoživitelka a právě teď máte v hlavě tolik otázek, co jsem měla já, neváhejte a napište nám. Víc se dozvíte na našich webových stránkách www.fandimamam.cz.