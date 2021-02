BLOG Fandimámám: Najděte si svoji chvíli

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Po cestě, kdy často hrajeme na babu nebo poznáváme značky aut před námi, abych tak nenápadně uspíšila výšlap kopce, při jehož zdolávání dcera od prvního kroku nechce pokračovat dál, přemýšlím, co jsme měly přinést do školky a na co všechno jsem ve spěchu zapomněla.

Po úspěšném výsadku v mateřské školce se snad pokaždé naivně těším, že si koupím kafe, ale to už většinou nestihnu, nebo za cenu toho, že přijdu opět někam jinam pozdě. Den si totiž často naplánuji ani ne na hodiny, ale na minuty, což už se mi častokrát nevyplatilo, jelikož zapomínám na to, že celý svět mít pod kontrolou nemůžu.

Ať už běžím domů na call, který teď dlouhodobě nahradil většinu mých schůzek, nebo pracuji z domu na něčem, co musím odevzdat, stihnout, řeším Fandi mámám, nebo běžím moderovat do televize, rozhlasu, mám často nutkavý pocit, že jsem tak hodinu až den ve skluzu, a přitom si současně velmi dobře uvědomuji, že jsem toho sama strůjcem.

Celý denní koloběh zakončuje večerní koupání, večeře, uspávání, příprava na další den…

I přesto, že si svůj život komplikuji tím, že tak nějak odmítám přijmout fakt, že den má jenom 24 hodin, a snažím se stíhat nestihnutelné, si v tom každodenním maratonu přece jen dokážu najít čas i jenom pro sebe. Ať už je to knížka, jóga, film, procházka venku s kamarádkou nebo že se rozhodnu jít někam pěšky a pár minut jen tak rozjímám. Každý den se snažím utrhnout si kousek vědomého času, jen pro sebe! Protože bez toho bych nemohla druhý den běžet dál svůj životní maraton!

Každá z nás má jiné podmínky a někdo to má v životě lehčí a někdo zase složitější, nenechme si ale vzít tu každodenní chvilku pro sebe a zkusme si ji pokaždé najít, protože jak často opakuje naše dobrovolnice Katka, se kterou musím jenom souhlasit "Spokojená máma, spokojené dítě"!

Tak to zkuste a najděte si každý den tu SVOJI chvíli!

Ve Fandi mámám fandíme maminkám samoživitelkám a jejich dětem. Nebojte si říct o pomoc a obraťte se na nás! Více na www.fandimamam.cz

A děkujeme všem, kteří fandíte s námi!