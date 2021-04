BLOG Fandimámám: Distanční výuka a co že z našich dětí vyroste?

Není to tak dávno, co moje dcera vykřikovala, jak chce distanční výuku, že do školy chodit nechce a je to zbytečné. Díky pandemii a covidu se jí toto splnilo. Místo veřejného vzdělávacího systému byl nastolen systém domácího vzdělávání a výuky. S odstupem času ovšem začíná přehodnocovat svůj přístup ke škole, prezenční a dálkové výuce. Najednou má možnost porovnat, stejně jako další lidi kolem, a vidí, že toto všechno s sebou nese výhody, ale i nevýhody.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Velkou výhodou distanční výuky může být možnost postupovat svým tempem. Žák se může v tichu a klidu lépe soustředit. Může některé úkoly vykonat s předstihem. Učí se vyhledat a zpracovat informace, což je velmi důležité. Zároveň si osvojuje práci s technikou, práci se sociálními sítěmi a on-line prostředím, které urychluje celý proces přenosu informací. Doslova je to magické prostředí, kdy se dokážeme z jednoho místa přenést na druhé lusknutím prstů. Doslova cestujeme v čase a přenášíme se z místa na místo. Ukazuje se zde ale spíš víc nevýhod než výhod.

Jednou z velkých nevýhod této distanční výuky je ztráta sociálního kontaktu s vrstevníky. Člověk je tvor společenský a potřebuje přítomnost druhých osob, aby uspokojil svou základní potřebu lidské blízkosti, mohl se rozvíjet a cítil se dobře. Což sdílení přes virtuální realitu může nahradit jen zčásti. Přirozený kontakt tváří v tvář nám chybí - a to jak v běžných mezilidských vztazích, tak i při vzdělávání a utváření vazeb.

Distanční výuka může být přínosem pro starší studenty, nikoliv pro děti, které do školy přichází bez toho, aniž by uměly číst, psát a počítat. Tyto děti jsou naprosto odtržené od světa, nemají položené, vybudované a upevněné dobré základy, což pro ně do budoucna může mít opravdu velmi špatný dopad. Jak totiž zpracují informace, když je ani nebudou moct přečíst, napsat, a tím tedy vyhledat nebo sdělit? Toto může mít ale daleko horší následky. V životě se toto distancování může projevit v jejich mezilidských vztazích, v jejich návycích, v rámci jejich finanční gramotnosti, psychické i fyzické kondice.

Toto všechno neodnáší jen děti, ale i rodiče. Je to velmi psychicky, časově, ale i finančně náročné. Jako by se očekávalo, že každý má doma počítač, tiskárnu, internet anebo že si to každý může pořídit lusknutím prstu. Občas to není jednorázová záležitost ke koupi, ale opakovaný měsíční výdaj, který může zatěžovat domácí rozpočet. Je to náročné, pokud má člověk jedno dítě, natož dvě nebo tři.

My ve Fandi mámám si uvědomujeme, že když jsou na to dva, je to lehčí, než když je na to jeden, který se nemá pomalu o koho opřít. Proto pokud jste matka samoživitelka a cítíte, že vás tato doba vysává, napište si o podporu a pomoc. Nemusíte v tom být samy. My vám fandíme a fandíme i s vámi.

