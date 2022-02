BLOG Fandi mámám: Zkuste se v roli mámy zastavit a pochválit

Ať už do minulého roku, měsíce, nebo jen uplynulého dne a uvědomit si, co se nám povedlo, za co se můžeme pochválit. Ať už jde o věci pracovní, osobní, rodinné, nebo třeba i nějaký dobrý skutek, jako že jsme někomu pomohli, někoho rozesmáli. Stačí si poskládat všechny ty na první pohled možná i maličkosti a svět je hned veselejší.

My ve Fandi mámám máme to štěstí, že v rámci našeho projektu a při pomoci samoživitelkám se potkáváme se samými skvělými lidmi, kteří se rozhodli pomáhat, fandit a není jim lhostejná situace druhých. Díky našim podporovatelům, dárcům, prostě těm, co fandí s námi, se nám v roce 2021 podařilo spoustu dobrých věcí!

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

I my jsme se zastavili a rozhodli se pochválit nás i všechny, kteří se s námi podílejí na pomoci maminkám samoživitelkám! Sepsat a zveřejnit 47 nových příběhů maminek samoživitelek a upozornit tak na problematiku této chudobou ohrožené skupiny. Splnit 51 seznamů přání maminek a jejich dětí. Zajistit prostřednictvím dárců 225 nákupů potravin, 208 nákupů drogerie, 122 balíků oblečení a bot pro děti, 13 postelí, 11 praček a mnoho dalšího. Za náš projekt jsme nakoupili maminkám 39 notebooků, rozeslali během roku v několika vlnách díky partnerům poukázky na jídlo, drogerii a další potřebné vybavení pro bezmála stovku maminek v hodnotě blížící se 1 000 000 korun!

A v neposlední řadě jsme v rámci našeho vánočního projektu "Darujte Vánoce na FandiMatu" pomohli přes naši aplikaci www.fandimat.cz splnit mnoho vánočních přání nejen dětem maminek samoživitelek.

Pokud se vám líbí, co děláme, a chcete se k nám přidat, podívejte se na naše stránky, kde najdete informace o tom, jak můžete pomáhat spolu s námi, a budeme rádi i za vaši finanční podporu projektu, abychom tak společně pomohli zlepšit situaci maminek samoživitelek a jejich dětí. Podpořit nás můžete na www.fandimamam.cz/pomoc-fandi-mamam/

Autorka: Žaneta Slámová, spoluzakladatelka organizace Fandi mámám