BLOG Fandi mámám: Vzpomínky na Vánoce s tyranem

Pokud rodina funguje tak, jak by měla, je to opravdu období plné radostného očekávání, zdobení bytu, pečení a velkých příprav. Dětem se dá "hrozit", že nebudou-li hodné, nenajdou nic pod stromečkem. Ono to malou chvilku i zafunguje😊.

Potýkáte-li se doma s agresorem (je úplně jedno, zda je to muž nebo žena), nikdy nevytvoříte vánoční atmosféru. Tyran totiž nikdy nebude s ničím spokojen, nic neuděláte podle jeho představ, všechno bude špatné. A to "pouze vaší vinou", protože jste hloupá, ošklivá a neschopná. To všechno vnímají i děti, bohužel. Nedokážou se radovat tak jako ostatní, protože přípravy na Vánoce se u nich odvíjejí v úplně jiné atmosféře. Znám lidi, kteří díky nepěkným vzpomínkám na Vánoce z dětství nemají tyto svátky rádi. A to je velká škoda.

Sama vím, že se to velice těžce řeší. Domluva s tyranem není možná, protože on je bezchybný a jediným, kdo vyvolává konflikty a zapříčiňuje je, jste vy. Dnes je to pro mě hrůzostrašná vzpomínka. Ale pamatuji si, že bramborový salát nikdy nebyl dost dobrý, třeba jen proto, že brambory se polámaly a nevypadaly dostatečně jako hranolky (třeba kvůli tomu jsem skončila s vykloubeným ramenem hozena na dveře), řízky nebyly řádně osmažené, nebo byly silné, nebo naopak slabé. Občas bylo jídlo hozeno na zem, protože se na to nedalo dívat, natož to jíst. Jindy přistála i nějaká ta "vánoční" rána, abych se vzpamatovala. A vedle vás se pohybují vaše děti, spíš nešťastné a vyděšené uzlíčky. Hrůza! Již nikdy NE!

Moji milí, prosím, nikdy nedopusťte, abyste vy a vaše děti museli prožívat takové Vánoce. Je lepší být v klidu, sami u jedné ozdobené větvičky s minimem dárků, zazpívat si koledy, podívat se na pohádky a povídat si společně s dětmi. To jsou ty krásné chvilky, na které vzpomínáme i v dospělosti.

Přeji nám všem, abychom se s případnými agresory dokázali co nejlépe a nejdříve vypořádat, abychom mohli se svými dětmi žít důstojný, i když mnohdy chudý život. Ale v klidu a bezpečí.

Autor: Lucie Martinková