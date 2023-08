BLOG Fandi mámám: Varovné signály ve vztahu

Začátky každého vztahu jsou úžasné a naše hormony v těle vysílají signály, které potlačují rozumné uvažování. Jenže tento stav "růžových brýlí" pomine a může se stát, že se budeme divit, koho to vlastně milujeme.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

V začátku vztahu bychom si měly dát pozor na některé varovné signály:

snaha o urychlení společného bydlení - není kam spěchat, poznávejme se

tzv. "promlouvání do duše" - důvod se najde vždy (špatně uklizeno, jídlo není chutné, jsem moc namalovaná a podobně)

urážky typu - jsi tlustá, podívej se, jak vypadáš, jsi neschopná, co jsi dokázala)

jako další přichází fyzické týrání - rány, kopance a sociální separace. Agresor vás postupně odpoutá od rodiny, přátel a známých. Musí vás mít ve své moci.

Možností psychického a fyzického týrání je pochopitelně daleko víc. Agresoři jsou velmi vynalézaví a na venek se staví, jako neviňátka. Sama vím, o čem mluvím a tito lidé dokáží i nemožné.

Doufám, že nikdo z vás nepotká takového člověka a nedostanete se do takového problematického vztahu. Pokud by k tomu ale přesto došlo, snažte se co nejdříve ze vztahu vycouvat. Pokud by to bylo nesnadné, využijte všech možností, jak se tyrana zbavit (policie, sociálka, některé organizace pomáhající obětem domácího násilí).

Kam se obrátit vám poradíme i ve Fandi mámám v našem Rozcestník pomoci maminkám samoživitelkám (fandimamam.cz)

Autor: Lucie Martinková