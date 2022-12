BLOG Fandi mámám: Štědrý den je tady

Nevím, jak u vás, milé maminky a spol., ale u nás už vše nakoupeno, teda jsem ostuda, ale teprve včera jsem dopekla cukroví. Teď už se chystám jen na salát, kapříka, řízky a pak klídek a odpočinek alespoň pár dní.

Moc se těším na pohádky, zdobení stromečku už dávno není v mé režii, To můžu jenom koukat a výjimečně i radit. Je to fajn, děti rostou a na mně je stále méně práce.

Jak vypadá váš Štědrý den? U nás je ráno o tom zdobení stromečku, naaranžování cukroví… Já se motám v kuchyni a dovařuji vše, co je ještě potřeba. Kolem poledne si na chvilku sedneme, zapálíme si s dětmi svíčku a jsme prostě spolu a odpočíváme. Většinou se mi i podaří mé pubertální dcery dokopat k tomu, aby se se mnou šly odpoledne projít. Samozřejmě se všechny tři už tajně těšíme na večer, ale necháváme si to pro sebe.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Večer se přiblíží doslova mílovými kroky a finále je tady. Holky krásně nazdobí stůl, připraví potřebné příbory, mističky, talíře. Nazdobí bramborový salát a já se vrhnu na osmažení řízečků a ryby. Po nachystání všeho se převlékneme do něčeho hezkého a konečně chvíle klidu a rodinné pohody může začít. Je to tak krásné, celoročně se doma hádají, ale na Štědrý večer jsou tak hodné, smějí se, pomáhají a neodmlouvají. Obě mi říkají maminko a jsou prostě zlaté. Vím, že si ty chvíle budu užívat a opět mě vše nabudí do dalšího roku a chvíli zapomenu na okolní starosti. Stromeček svítí, zvoneček zvoní, a hle, dárky tam jsou, tak přece jen jsme občas byly i hodné. Není hezčí pohled než šťastné a rozzářené dětské oči.

Tenhle pocit štěstí mají určitě i maminky v našem projektu, kterým se, i díky vám, daří některá přání splnit a dětem i maminkám vykouzlit úsměv na rtech. Také na chvilku zapomenou na okolní svět a budou si užívat blízkost svých dětí.

Příběhy našich maminek si můžete přečíst na našich stránkách Aktuální příběhy maminek - FandiMámám (fandimamam.cz)

Teď už jen popřeji za celý náš tým krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a šťastný vstup do roku 2023.

Autor: Lucie Martinková