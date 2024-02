BLOG Fandi mámám: Samoživitelky vlastní nemoc někdy děsí víc než ta dětská

Měla jsem je už několik týdnů předem naplánované. Se synem si uděláme Štědrý den 23. 12., večer ho předám tátovi a já pojedu ke svým rodičům na Moravu. Oba jsme se těšili, za pár dní jsem si ho měla vyzvednout a i se svými rodiči odjet na hory na zbytek vánočních svátků.

Jenže. Člověk míní, nemoc mění. 20. prosince jsem onemocněla, a to tak, že jsem dva dny nebyla schopná skoro vylézt z postele. Syn měl ještě tyto dva dny školu, ráno jsem ho jakž takž vypravila a zase zalehla do postele. Naštěstí už do i ze školy chodí sám. Odpoledne se nějak zabavil a přitom měl o mě strach, bylo mi opravdu zle.

Den před Štědrým dnem onemocněl i syn. Měla jsem co dělat sama se sebou a teď jsem se ještě musela postarat o nemocné dítě (a to mám jen jedno). Vyčerpávalo mne i obyčejné vaření čaje. Většinu dne jsme oba prospali, stejně tak Štědrý den a pár dní poté. V tu chvíli jsem si uvědomovala, jak je to náročné, když vás nikdo nemůže vystřídat, když vám nikdo nepodá čaj, léky. Musíte připravit něco k jídlu, přitom byste byla tak ráda a vděčná, kdyby se někdo postaral o vás.

Po pár dnech nám klesla teplota a byli jsme schopní odjet k mým rodičům. Tam jsem si teprve dopřála ten luxus, kdy jsem nic nemusela a moje maminka se starala o mne. Syn už byl naštěstí v pořádku, ale potřeboval zabavit. U mne přetrvával úporný kašel, který se nakonec rozvinul do zápalu plic. Díky bohu mám ještě rodiče, kteří se věnovali jemu a starali se o mě. Vím, že spousta maminek tuto možnost nemá a musí se postarat o vše sama. Mají můj hluboký obdiv a ano, vím, nic jiného jim nezbývá.

A tak maminky samoživitelky vlastní nemoc někdy děsí víc než ta dětská, často ji přechází, fungují i s teplotami, nachlazením apod., protože prostě musí.

Přeji nám všem v tomto roce hlavně pevné zdraví a sílu!

P.S. Ve Fandi mámám pohlídat dítě při nemoci mámy samoživitelky zatím neumíme, ale pokud víte o mamince samoživitelce, které by pomohla materiální pomoc, nebo jste jí sama, s tím vám rádi ve Fandi mámám pomůžeme. Koukněte se na naše stránky a přihlaste se do projektu!

Autorka: Markéta Edlmanová, dobrovolnice Fandi mámám