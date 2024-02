BLOG Fandi mámám: Samoživitelku zachrání jedině muž, souhlasíte?

Víte, mateřství, zvláště to vícenásobné, je poměrně náročná manažerská disciplína, a to i v domácnosti se dvěma rodiči. V dnešní době je totiž řada párů bez podpory širší rodiny, protože prarodiče stále chodí do práce. Pokud s dětmi zůstane žena sama, stává se z jejího života žonglování mezi prioritami, z nichž žádnou nelze upozadit. Všechny je třeba pokrýt.

Může cizí muž nahradit mým dětem otce? A stojí někdo o takovou roli? Pokud ano, mám věnovat více pozornosti zaopatření svých dětí, plnění školních povinností, anebo shánění "nějakého chlapa"? A co mám při tom shánění chlapa udělat s dětmi? Mám shánět chlapa dopoledne, v době, kdy chodím do práce, ve které mám mnohdy i tak nůž na krku kvůli absencím? Mám děti večer nechat samotné doma, anebo kromě chlapa shánět ještě i někoho na hlídání?

Investovat do nového vztahu by byl jen další bod na seznamu úkolů, pro které se musím denně rozkrájet. Nabízí se tedy otázka, proč bych vlastně měla chtít "shánět chlapa".

Děti přece svého otce mají - a ten by se o ně měl postarat. Rozpadajících se rodin je dnes příliš velké množství na to, aby naši budoucnost nesly na bedrech pouze ženy. Společnost by měla apelovat na zodpovědnost obou rodičů vůči dětem a stát by tuto odpovědnost měl efektivně vymáhat.

Nepotřebuji pro děti náhradního otce ani sponzora. Chci partnera pro sebe - příjemného společníka a životního parťáka. A to poslední, po čem toužím, je, aby mě společnost tlačila do nedůstojné role oběti, která se zoufale snaží někoho ulovit.

Pokud se tedy bude otec adekvátně podílet na zajištění všech potřeb našich společných dětí, nebudu já muset dětem dělat mámu i tátu, vzdělavatele, baviče, taxikáře a dalších 50 rolí v jedné osobě. Otcové nejsou v naší zemi nijak motivováni k tomu, aby nesli polovinu skutečných nákladů na zajištění dětí - a k nim nepatří pouze výživné (často směšně nízké), nýbrž i každodenní provoz.

Autorka: samoživitelka Helena